La diseñadora Elsa Serrano tuvo su último adiós en la mañana del viernes. Su cuerpo fue acompañado por sus hijos y su hermana en una jornada reducida por los protocolos vigentes a causa del coronavirus.

La diseñadora Elsa Serrano tuvo un desgarrador adiós en el cementerio Jardín de Paz de Pilar. Allí, los familiares más cercanos de la difunta se acercaron a darle el último adiós. Debido a los protocolos por el coronavirus, tan sólo pudieron asistir sus hijos y hermana.

Entre llantos desolados y abrazos, la diseñadora fue despedida por quienes estuvieron más cercanos a ella hasta los últimos instantes de su vida. Elsa Serrano falleció el pasado 16 de septiembre tras un trágico accidente en su departamento de Recoleta.

Fotos: el desgarrador entierro de Elsa Serrano en un cementerio de Pilar

El último adiós a Elsa Serrano en Pilar Crédito: The Grosby Group

El último adiós a Elsa Serrano en Pilar Crédito: The Grosby Group

El último adiós a Elsa Serrano en Pilar Crédito: The Grosby Group

El último adiós a Elsa Serrano en Pilar Crédito: The Grosby Group

El último adiós a Elsa Serrano en Pilar Crédito: The Grosby Group

La autopsia arrojó que la diseñadora murió asfixiada por inhalación de humo. El mismo provino de una falla eléctrica que derivó en un cortocircuito de un transformador de una lámpara ubicada en la ventana. El mismo generó un incendio que acabó con la vida de Elsa Serrano en forma imprevista.

El inexplicable llanto de Pampita por la muerte de Elsa Serrano y el consuelo de sus compañeras

“Creo que vas a tener la oportunidad porque después de ver esta entrevista tan linda y amorosa, las hijas te van a contactar porque creo que era uno de los deseos de Elsa vestirte a vos, que sos una de las modelos icónicas de la Argentina”, le manifestó Paula Galloni. Por su parte, Pampita prosiguió con su relato y siguió visiblemente emocionada.

Para finalizar, Carolina Pampita Ardohaín explicó: «Quedó pendiente y para mí hubiera sido un honor porque la admiro mucho y porque me gustaba mucho su sastrería, su corsetería, las telas de alta calidad que usaba. Me gusta usar vestidos de gente que respeto y admiro».

Los famosos que utilizaron los diseños de Elsa Serrano

Los diseños de Elsa Serrano fueron utilizados por varias personas reconocidas, entre las que se destacó el vestido de novia de Claudia Villafañe cuando se casó con Diego Maradona en 1989.

Además, vistió a importantes figuras del espectáculo argentino, como Mirtha Legrand, Susana Giménez y la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, y del extranjero, como Sofía Loren, Catherine Deneuve, Gina Lollobrigida y la bailarina Maya Plisétskaya.

También lo hizo con figuras de la política argentina, como la hija del ex presidente Carlos Menem, Zulemita, con quien viajó en cada gira al exterior que realizó acompañando a su padre cuando este ejercía la presidencia, al igual que lo hizo con María Lorenza Barreneche, ex pareja del ex mandatario nacional Raúl Alfonsín.

«Ella (era) una bellísima persona. Una mujer adorable», manifestó Mirtha Legrand, quien aseguró haberse enterado de la noticia por medio de su hija Marcela Tinayre. «Me avisaron. Hablé con mi hija Marcela, que a su vez se conectó con Tete Coustarot y otras modelos que también la adoraban», enfatizó la mítica conductora de la televisión argentina.