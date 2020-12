El desesperado pedido de Ronaldinho por su madre, internada por coronavirus

Miguelina Eloi Assis dos Santos, de 71 años y madre del ex campeón del mundo con Brasil en 2002 tiene coronavirus, y se encuentra hospitalizada en Porto Alegre.

«Queridos amigos, mi madre está con Covid-19 y estamos en la lucha para que se recupere pronto. Ella está en el centro de cuidados intensivos, recibiendo todos los cuidados. Les agradezco de antemano sus oraciones, energías positivas y cariño. Fuerza madre«, escribió la ex estrella del Barcelona en sus redes sociales.

Ronaldinho tuvo coronavirus a fines de octubre, dos meses después de haber quedado en libertad, tras estar seis meses preso en un penal de Paraguay por el uso de documentación falsa junto a su hermano.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾

