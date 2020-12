El descargo de Pablo Matera, capitán de Los Pumas, por sus «barbaridades»

El jugador del equipo argentino de rugby rompió el silencio luego de la viralización de sus tuits con comentarios racistas y discriminatorios.

El jugador de rugby y capitán de Los Pumas, Pablo Matera, realizó un pedido de disculpas este lunes luego de la viralización de viejos tuits suyos con comentarios racistas y discriminatorios, que generaron repudio generalizado.

“Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir”, escribió el jugador de rugby en el comunicado difundido en Instagram.

El mensaje completo de Pablo Matera

«Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo«.

Por su parte, Santiago Socino y Guido Petti, jugadores de Jaguares y de Los Pumas, también habían sido criticados por sus publicaciones en redes sociales, y se manifestaron por la misma vía.

«Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los ocho años que pasaron, esos mensajes que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas», escribió Petti en una historia de Instagram.

En la misma línea, Socino aseguró estar «muy arrepentido y avergonzado» de sus mensajes y pidió disculpas a quienes se pudieron haber sentido ofendidos. «Lo repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar», concluyó.

