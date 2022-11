El correntino detenido con drogas en el sur argentino sería un delegado del IOSCOR

Uno de los viajantes es de apellido Romero, oriundo de la localidad correntina de Lomas de Vallejos, Corrientes, donde se desempeñaría como delegado del IOSCOR, y ocupó hasta hace poco tiempo una concejalía en el municipio, además de ser familiar de la actual intendenta municipal. Por la situación se inició una causa judicial al ex concejal y a su acompañante, aunque no fueron privados de su libertad.

Allegados al ejecutivo municipal de Lomas de Vallejos informaron que actualmente no existía vínculo político con el joven, debido a que éste habría renunciado oportunamente a su banca durante la gestión anterior, cuando debió finalizar su mandato recién en el 2023; incluso, su renuncia como concejal nunca fue bien vista porque otorgó mayor poder a la oposición en el cuerpo deliberativo. Sobre la relación familiar entre el ex funcionario y la actual intendente, manifestaron que las relaciones personales no estaban en su mejor momento, pero que deberá hacerse cargo de sus actos como toda persona mayor de edad que decide por sí misma.

Correntinos complicados: Viajaban de Corrientes a Santa Cruz con droga en la rueda de auxilio

