El contrato de Messi: sueldo millonario acuerdo con marcas y ¿su propio club?

Lionel Messi firmará un contrato por tres años en Inter de Miami, y el acuerdo consta de varios beneficios para el argentino: ganancias extras y, ¿una franquicia?

Lionel Messi confirmó en la tarde del miércoles que jugará en el Inter de Miami a partir de la próxima temporada. Y está claro, más allá de su propia aclaración, de que la elección no se da por motivos económicos; sin embargo, el contrato que percibirá no es para nada un detalle menor: todos los detalles del acuerdo.

«Si no se daba lo de Barcelona, necesitaba salir del foco» y «no decidí por la plata, sino me hubiese ido a Arabia Saudita», fueron dos de los argumentos que Messi le dio a Mundo Deportivo para explicar su arribo a la MLS. Hace algunos años él había manifestado sus ganas de jugar en Estados Unidos y vivir un tiempo allí con su familia, pero David Beckham tuvo que hacer toda una ingeniería económica -con apoyo de la liga, que en su momento lo hizo por el inglés- para poder incorporarlo ahora.

¿Cómo es el contrato de Lionel Messi en el Inter de Miami?

El argentino de 35 años firmará un vínculo por tres temporadas, pero que se renovará año tras año solo en caso de que tanto el jugador como el club estén de acuerdo: si una de las partes no quiere extender, el contrato no se renueva más allá de que no se hayan cumplido los tres años.

Messi será inscripto bajo la figura de «Jugador Franquicia»: cada club de la MLS pueda fichar tener en su plantel hasta tres futbolistas cuyos salarios superen el tope establecido por la liga, que para 2023 ronda los 5 millones de dólares. En ese sentido, y aunque no aún no hay números oficiales, el sueldo de Lionel constaría de una suma cercana a los 100 millones de dólares por año.

Pero el salario no es lo único que percibirá Messi por su estadía en Miami: la MLS acordó con Apple, empresa que actualmente posee los derechos de televisación de la liga, regalías para el rosarino por nuevos suscriptores que abonen el plan que permite ver los partidos y que lo adquieran a partir de su llegada.

Dato no menor: la compañía de la manzana anunció recientemente el lanzamiento de un documental sobre Lionel Messi y los Mundiales que disputó.

Por otro lado, otra empresa que seguiría el mismo convenio que Apple es Adidas, marca que viste hace muchos años tanto a la MLS como al propio Messi. El ex PSG cobraría una porción de las ganancias de la marca alemana que se produzcan gracias a su desembarco en Estados Unidos.

Y por último, la «fórmula Beckham»: al igual que cuando David Beckham (actual propietario del Inter de Miami) llegó a la MLS para jugar en Los Ángeles Galaxy, siendo una de las primeras grandes estrellas en arribar a la competencia, la liga le firmó la posibilidad de adquirir una franquicia. Es decir que, de confirmarse, Lionel Messi podría tener su propio club en la Major League Soccer.

Aseguran que «Lionel Messi jugará en Inter Miami»