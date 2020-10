El conmovedor mensaje de quien sería la ex novia de Alan Sánchez

Tras la muerte de Alan Sánchez, la ex novia del chico escribió un conmovedor mensaje en redes sociales. «Te voy a recordar así por siempre, porque te fuiste y te llevaste una parte de mí», dijo Brisa, quien sería la última pareja del joven que se quitó la vida arrojándose a las aguas del Río Paraná.

«Te voy a recordar así por siempre, porque te fuiste y te llevaste una parte de mí. Sabes que fuiste una persona muy importante en mi vida con el que compartí muchas cosas», arrancó el doloroso mensaje en Instagram.

«Gracias por confiarme tanto, sigo sin poder creer todo esto, pero voy a salir adelante por vos, porque sé que no te gustaría verme mal y no me importa lo que digan porque lo que pasó sólo sabemos vos y yo».

«Me voy a preguntar siempre porque si me hablabas yo te iba a ayudar, pero no puedo volver el tiempo atrás. Gracias por tanto y perdón por mucho, te voy a querer hoy siempre.

Guíame desde arriba,descansa en paz gordito ,yo ya te perdoné 👼🏻❤️»

«Amen que el tiempo pasa»💔