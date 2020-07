El complicado cuadro sanitario de Paso de los Libres: Muchas preguntas, pocas respuestas…

El Gobernador Gustavo Valdés en declaraciones a la prensa ayer manifestó que el equipo sanitario de la provincia corre diez días detrás de la propagación del virus en la ciudad de Paso de los Libres

El gobernador correntino admitió su preocupación por la situación en Paso de los Libres por la aparición de casos positivos de Coronavirus. “Estamos atrasados diez días del virus. Tuvimos inconvenientes en el sistema de salud, y eso implica que el virus se pueda esparcir”, reconoció.

Pero ahora veamos el complejo cuadro de manera focalizada, cuando se refiere a una diferencia de diez días de retraso, nos podríamos preguntar…

¿Qué pasó con los policías de la tercera que se habrían infectado?

¿Por qué las autoridades provinciales y libreñas hicieron un silencio total ante esos fuertes rumores?

¿Qué hubiese pasado si se abordaba a tiempo esa problemática, se localizaba y se aislaba a los implicados?

Ojo… Se habla de que habrían sido ocho los efectivos policiales infectados.

Otra frase que utiliza el primer mandatario correntino en sus declaraciones es que el sistema sanitario falló, es que se refiere a que el personal de salud local no habría hecho correctamente su trabajo ya que no se habría tenido en cuenta el efecto espoleta de retardo que tiene el virus y a los hisopados no se les aislaba, luego esa misma gente hisopada, podrían dar positivo de coronavirus y al no permanecer apartado como corresponde, provocó la tan temida circulación comunitaria de la que hace mención el Valdés al admitir “El virus se puede esparcir”, evidentemente el primer mandatario correntino tiene conocimiento de todo estos entretelones que mencionamos en este informe. Finalmente nos preguntamos…

¿Cuál fué la razón por la que Vignolo quiso desviar el foco del primer contagio acusando al camionero que en Córdoba terminó dando NEGATIVO? Quizás para mantener en alto la popularidad del gobernador que según la encuestadora CB es uno de los mandatarios provinciales con mejor imágen de la Argentina.

¿Por qué Valdés y Ascua hicieron un total silencio con los posibles contagios de la policía de la 3era? Quizás para no alarmar a la población…

¿Cuál es el papel que juega la política en todo esto? Paso de los Libres es un reducto muy importante en el territorio provincial, hay muchos intereses…

¿No creen que por las ambiciones política fueron demasiado lejos con esta cuestión, poniendo en máximo peligro la salud de toda una región? Muchas preguntas, pocas respuestas, el tiempo dirá…

Fm San Pedro