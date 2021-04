El colapso empieza a llegar al interior de la Provincia: denuncian que en Olavarría «se está haciendo una selección de pacientes»

En diálogo con Cadena 103, la doctora Alejandra Capriata expresó que “lamentablemente ya se está haciendo una selección de pacientes” y agregó que si llegan pacientes graves a la guardia que no los podes pasar a la Terapia. “No estamos tomando la dimensión. Hasta que no se le muere un familiar no se toma dimensión», agregó.

La médica recalcó que “estamos en la fase del colapso de la UTI, no vamos a tener lugar para internar los pacientes. Vamos a tener que empezar a hacer un control de la crisis”.

Capriata fue clara y contundente sobre la situación en Olavarría: “estamos frente a una crisis de salud pública, no tenemos enfermeros para la Terapia, que está siendo desafiada de manera permanente”.

Olavarría registró 25 muertos con COVID-19 y más de 800 casos activos en una semana. El pasado miércoles 14, se alcanzó el récord de casos activos desde el inicio de la pandemia con 1.212 personas con coronavirus. En esa ciudad hay 89.721 habitantes, según datos oficiales.

Minuto Uno

