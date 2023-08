El blooper de Patricia Bullrich en las PASO 2023 que fue furor en la red: «Voté siete veces»

Patricia Bullrich protagonizó el blooper del día en las elecciones primarias abiertas y obligatorias (PASO 2023) cuando la máquina en la que debía emitir su voto se trabó y tuvieron que cambiarla. La exministra de Seguridad y precandidata por Juntos por el Cambio estuvo cerca de 12 minutos intentando efectivizar su sufragio y el momento se convirtió en viral.

Patricia Bullrich emitió su voto en el predio que la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, la referente del Pro se vio envuelta en una tensa situación cuando tuvo que realizar ocho intentos para votar debido a que la máquina de votación no funcionaba correctamente.

La precandidata realizó el voto a nivel nacional de forma rápida y normal. Pero al momento de emitir su sufragio electrónico, Bullrich debió pedir asistencia técnica. El problema no se solucionó sino casi 12 minutos después de varios intentos, de varias personas, para que la exministra de Seguridad concluyera su proceso electoral.

A la salida, ante la prensa que buscaba su palabra, Patricia Bullrich, contó que el sistema de Boleta Única Electrónica le «falló siete veces» y que «votaba una lista y salía otra distinta». «Me cambiaron la máquina porque no funcionaba y tuve que hacerlo nuevamente en una nueva máquina”, añadió Bullrich.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila como siempre, pero en la ciudad me falló la máquina. Votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista a la que yo no quería votar. Tampoco imprimía la máquina”, detalló la precandidata presidencial, y explicó que los técnicos “vieron mi voto porque no había otra manera”, por eso fueron impugnados y debió realizar uno hasta que la máquina funcionara. “Me parece que los sistemas electorales tiene que tener una madurez, hay que probarlos, trabajarlos para ver si funcionan”, afirmó, a la vez que dijo que la votación no debe llevar más de tres minutos.

