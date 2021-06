El asado de la paz tiene que seguir esperando

Las negociaciones entre el Gobierno y el sector agropecuario no logran destrabar el conflicto. La Mesa de Enlace ahora quiere sentarse a dialogar.

La Mesa de Enlace levantó a última hora de este miércoles el paro de comercialización de hacienda y apuesta ahora a reanudar la comunicación con el gobierno, aunque amenaza con retomar las medidas si no cambia el escenario. En paralelo, la mesa de negociación mantiene el protagonismo de los frigoríficos, con quienes el Ministerio de Desarrollo Productivo está tratando de armar un cuadro consensuado de exportación, mayores compromisos de entrega de carne en el mercado interno y también sigue en pie la idea de aplicar un cierre puntual de ventas al exterior, un sistema de cupos o mayores retenciones sobre los cortes populares, algo que la industria rechaza.

“El paro fue contundente y bien acompañado por el sector productivo. Ahora la medida se levanta con la idea de generar una instancia de diálogo con el gobierno y con los distintos actores de la cadena. Si bien no está previsto un plan de lucha para los próximos días, es obvio que si no recibimos una respuesta o si la respuesta no es convincente habrá que ir cotejando la situación con las bases y no se puede descartar la aplicación de medidas más fuertes”, indicó a este diario Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria. Anticipó que van a pedir reuniones con Alberto Fernández y los gobernadores de provincias donde es fuerte la ganadería bovina. Por su parte, Jorge Chemes, presidente de CRA, interpretó que “de esta manera le estamos dando la posibilidad al gobierno de que nos convoque a un diálogo”.

El el cese de comercialización de hacienda comenzó el 17 de mayo en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Si bien la medida de uerza se levanta a las 24 horas de este miércoles, unas 20 horas antes ya comenzaba el ingreso de hacienda al Mercado de Liniers con un total de 745 vacunos.

Con el cese de la medida, se va a ampliar la mesa de negociación por el conflicto de la carne. Hasta ahora, el actor determinante fue solamente la entidad ABC, que reúne a los frigoríficos exportadores. De todos modos, no se esperan grandes cambios en la posición de las partes: los ganaderos no van a avalar un cierre puntual de exportaciones ni suba de retenciones, mientras que pareciera que al gobierno ya no le alcanza con los programas de precios más baratos para el mercado interno y en cambio apunta a un esquema de cupos, cierre puntual o mayores tributos de exportación para determinados cortes.

«Nosotros, como posición institucional y como representantes de la entidad exportadora, no podemos pedir prohibición de nada. Sí podemos colaborar y aumentar volúmenes, pero nunca vamos a pedir la prohibición de una posición arancelaria. Si eso llegara a suceder será una decisión exclusiva del Gobierno», dijo Mario Ravettino, titular de ABC.

La lógica de la propuesta de los frigoríficos es que la oferta a precios más baratos para el mercado interno se compensa con la sobreganancia proveniente de la exportación, que tiene a China como un actor principal. Advierten que si se corta la exportación, el negocio más próspero se cae y comienzan los problemas de empleo. El gobierno, por su parte, necesita encontrar un modo de contención de los precios en el corto plazo sin descuidar la oferta ganadera en el mediano y largo plazo para evitar lo que pasó desde 2006, cuando el stock registró una caída que afectó tanto a las exportaciones como a los precios internos.

