El abuso sexual «nunca pasó», declaró Sebastián Villa ante la Justicia

«Nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer”, dijo el delantero de Boca Juniors. Ante la fiscalía, Villa dio cuenta de una rutina de entrenamientos, y fiestas para jugadores celebradas en hoteles y quintas, y de las que participaban personas que cobraban «presencias» y abogados como Fernando Burlando.

El futbolista Sebastián Villa se declaró inocente en la causa que lo investiga por la violación de una joven, que por entonces era su pareja, y a quien según la denuncia atacó sexualmente en junio de 2021, en su casa de Canning. “Yo soy una excelente persona”, dijo el delantero de Boca Juniors según la declaración, a la que tuvo acceso este diario. El acusado añadió que no cometió el hecho, y que “nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer”.

La indagatoria se realizó el jueves a la mañana, y estuvo a cargo de la fiscal Vanesa González, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, quien comunicó al futbolista los detalles de la imputación en su contra por el «abuso sexual con acceso carnal”, un delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión.

“Yo no cometí el hecho”, dijo Villa en la declaración durante la cual, como había advertido al inicio, no respondió preguntas, aunque sí cuestionó el origen de las lesiones que presentaba su denunciante y están acreditadas en el expediente. «Todo es mentira”, aseveró el jugador, quien atribuyó la acusación judicial a una presunta extorsión pergeñada por su ex pareja, Tamara Doldán. “Eso nunca pasó. Creo en Dios, soy seguidor de la palabra de Jesús, confío en la Justicia argentina, todos esos están en contra de la palabra», dijo.

Ante la fiscal González, Villa dio cuenta de una vida social ajetreada, con fiestas en casas de countries y hoteles, como el Faena, en donde alternaban con otros invitados como “el doctor (Fernando) Burlando”. En esos eventos, que sucedían entre entrenamientos y partidos, conoció a Doldán, con quien -dijo- tuvo “relaciones consentidas” inicialmente, hasta que empezó a “verla celosa” porque él “bailaba con otras chicas en otras fiestas” y empezó “a evitarla”.

Tiempo después, volvió a encontrarla en una fiesta en una quinta alquilada por el club Boca Juniors en Canning, a la que un amigo de él conocido como “Vikingo lleva entre 15 y 20 chicas de presencia”. Cuando esa fiesta terminó, siguió detallando Villa, él invitó a su casa a los invitados que quedaban. “Yo no había tomado mucho (…) empecé a bailar con Tamara en forma sensual, a ella le gustaba mucho cómo yo bailaba”, y poco después fueron a la habitación del jugador.

“Cogí el preservativo que tenía en la mesa de noche. Ahí empezamos a tener relaciones sexuales consentidas”, durante lo cual al cuarto entró “Félix, mi mejor amigo del hace cinco años” para buscar “dinero para pagarle la presencia a las personas que habían llegado. Yo ahí paré con Tamara, le dije que fuera a la caja fuerte, que él sabía los números”, y siguió en la situación de intimidad con Doldán. Al terminar y regresar a donde estaban los últimos invitados, “Tamara observa que yo me beso con Flor y se puso celosa”, tras lo cual se fue.

El jugador aseguró que al día siguiente Doldán se comunicó con su amigo Felix “diciéndole que le dolía la vagina por la relación sexual (…) y yo le dije a Félix que se pusiera a disposición de Tamara. Creo que Tamara le dijo que necesitaba unos calmantes y yo le dije a Félix que le comprara los medicamentos”. Según Villa, más tarde Doldán habría contactado nuevamente a su amigo para pedirle un lugar al cual mudarse y también para decirle que quería volver a ver al jugador. Volvieron a encontrarse esa noche para cenar y luego dejaron de verse.

Sebastián Villa fue autorizado para salir del país

