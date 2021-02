El abogado de Leopoldo Luque fue denunciado por “apretar” testigos

El defensor de Dieguito Fernando aseguró que Alejandro Cipolla amenazó a Guillermo Coppola y Alfredo Cahe para que no perjudiquen al neurocirujano.

A tres meses de la muerte de Diego Maradona, su médico y una de las personas que mayor confianza tenía, Leopoldo Luque, está nuevamente involucrado en un escándalo. En las últimas horas, Mario Baudry, defensor de Dieguito Fernando, denunció al abogado del neurocirujano por amenazar a testigos.

Según indica el documento judicial difundido por el periodista Jorge Rial, Alejandro Cipolla fue acusado de “apretar” a Guillermo Coppola y Alfredo Cahe para que no perjudiquen a su defendido. Asimismo, el letrado había apuntado en diferentes entrevistas contra el ex galeno y el ex representante del Diez, responsabilizándolos del malestar que Diego “tenía hace muchos años”, quitándole veracidad a sus declaraciones ante la Justicia.

Asimismo, en la denuncia caratulada como “hostigamiento hacia los testigos”, Baudry exige protección para el doctor Cahe y también a Coppola, ya que pretende evitar “consecuencias más graves que una simple amenaza”. Además, con la presentación la pareja de Verónica Ojeda busca prevenir que se beneficie al neurocirujano.

Por su parte, el ex líder de Intrusos disparó contra el abogado y amigo íntimo de su hija Morena, y lo calificó de “impresentable”. “La que faltaba en el Caso Maradona. Denunciaron a Alejandro Cipolla, abogado del doctor Luque, por apretar testigos que podían perjudicar a su cliente. Hablame de ser impresentable“, escribió en su cuenta de Instagram Jorge, mostrándose indignado por la situación.

La situación judicial de Leopoldo Luque

El pasado 29 de noviembre, a cuatro días de la muerte de Diego Maradona, su médico, Leopoldo Luque, fue imputado en la causa que investiga el fallecimiento. La medida fue ratificada hace poco más de dos semanas y la Fiscalía General de San Isidro reafirmó la acusación por homicidio culposo.

Aunque el galeno logró la eximición de prisión, hasta que la Justicia dictamine lo contrario, en los últimos días salieron a la luz una serie de conversaciones que demuestran cómo estaba al tanto de las situaciones que atravesaba Pelusa, entre ellas, las caídas o la mezcla de medicamentos con alcohol. Es por eso que, los chats podrían complicar su situación, y sumado a la de la falsificación de la firma, podría recibir una condena de más de 10 años de cárcel.

Esta es la denuncia que presentaron contra el abogado de Leopoldo Luque:

