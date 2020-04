US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on March 31, 2020, in Washington, DC. - Trump on Tuesday warned of a "very painful" two weeks ahead as the United States wrestles with a surge in coronavirus cases. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

EEUU supera los 200.000 infectados y crece la tensión tras el sombrío pronóstico de Trump Un día después de que Donald Trump pronosticara que la pandemia dejará al menos 100.000 muertos, Estados Unidos superó hoy los 200.000 contagios y el gobernador de Nueva York, el epicentro, presentó su propia proyección, habló de 16.000 fallecidos y dejó entrever futuros brotes en el resto del país. Compartir