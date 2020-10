EEUU, Lady Ninja: una mujer de 67 años, cinta negra de artes marciales, salvó a su amiga de su agresor

Lorenza Marrujo intervino en la agresión a su vecina de 82 años, rápidamente derribó y sometió al agresor en Fontana, California

En Fontana, California, una mujer de 67 años realizó un acto heroico al salvar a su amiga de 82 años de un ataque violento y se enfrentó a golpes con el hombre a quien derribó rápidamente debido a su agilidad al ser cinta negra en artes marciales.

Lorenza Marrujo, conocida como “Lady Ninja”, escuchó un alboroto en el edificio de apartamentos donde reside, cuando fue a averiguar lo ocurrido, vio a su amiga Elizabeth McCray, que usa sillas de ruedas, y a un hombre que la agredía físicamente.

La menuda mujer regresó a su casa, tomó un bat y advirtió al hombre para que dejara de molestar a la anciana, sin embargo éste no hizo caso y siguió con la agresión por lo que Lorenza intervino.

Con apenas 1,47 metros de estatura y unos 45 kilogramos, Marrujo no dudó en enfrentarse con el abusador más joven de 1.75 metros y 77 kilos.

“Tuve que doblarle los dedos hacia atrás para quitárselo de encima”, relató al The Press-Enterpise de Riverside. “Él gritaba porque esa es una de mis técnicas, doblar los dedos. Y entonces, `boom’, dos veces con el codo en su esternón”.

Marrujo, quien explicó que tenía 26 años de entrenamiento de jiujitsu, se quedó encima del pecho de Prestwood hasta que llegaron los policías y lo arrestaron, informó por su parte CBS Los Ángeles.

“Mi rodilla estaba en su pecho, la otra estaba en su garganta, tenía su mandíbula y estaba apuntando a su ojo”, recordó Marrujo.

Momentos antes, McCray dijo que Prestwood la agarró y la sacudió antes de que cayera al piso, y Marrujo vino a salvarla justo a tiempo después de llamar a la policía.

Lorenza no dudó y fue en ayuda de su amiga de 82 años, quien tiene que estar en silla de ruedas

“Jesús estuvo aquí y le dio poder”, dijo McCray a Press-Enterprise. “No creo que una mujer tenga el poder de hacer esto”.

McCray explicó que el atacante era el ex novio de su hija, quien no se encontraba con ella, se puso violento y comenzó a agredirla.

En un momento, dijo Marrujo, Prestwood le dijo que lo estaba lastimando, pero ella no le mostró piedad.

“Él levantó y trató de torcer mi mano, pero al mismo tiempo, torcí la suya y la giré muy rápido y él estaba diciendo: ‘Me estás lastimando, me estás lastimando’”, dijo Marrujo a CBS Los Ángeles. “Y yo dije, ‘No me importa. No me importa lo que te pase. No tenías derecho a lastimar a una persona mayor ‘”.

La mujer de 67 años advirtió al hombre que dejara de molestar a su amiga, sin embargo al ignorarla y seguir la agresión, ella intervino Foto: Impresión de pantalla kcal9tv

La policía llegó y encontró al agresor tendido en el suelo inmovilizado por Marrujo, quien tenía una rodilla sobre su cuello y otra en el pecho.

El agresor, Donald Robert Prestwood, de 59 años, fue encarcelado el condado de San Bernardino, en relación con la acusación de maltrato de ancianos, un delito grave.

La agente de policía Jennie Venzor dijo que las autoridades continúan con la pesquisa y es posible que enfrente cargos adicionales.

Prestwood fue arrestado bajo sospecha de abuso de ancianos y fue encarcelado el miércoles con una fianza de $ 150,000, informó Press-Enterprise.

Lorenza explicó a la televisora cómo sometió al agresor hasta que llegó la policía Foto: Impresión de pantalla kcal9tv

McCray, la mujer en silla de ruedas fue tratada por sus heridas en un hospital, sin embargo fue dada de alta al día siguiente.

Mientras tanto, la policía elogió a Marrujo por ser tan valiente, pero advirtió a la población que no se arriesgaran en enfrentamientos, y agregó que Prestwood podría haberla agredido con su propio bate o incluso podía estar armado, por lo que exhortan a no enfrentar a agresores y llamar a policía.

“Lo que me dijo es que su entrenamiento se activó y fue como un recuerdo muscular”, dijo la portavoz de la policía de Fontana, Jennie Venzor, a CBS Los Ángeles. “Sabía que tenía que ayudar a su amiga”.

