EE.UU: Trump se autoproclamó ganador e irá a la Corte para frenar el recuento

El candidato demócrata dijo que va “en camino a ganar” y el actual mandatario lo cruzó con acusaciones de fraude.

La contienda entre el actual jefe de Estado, Donald Trump, y el candidato demócrata y expresidente, Joe Biden, se desarrolla con gran expectativa a nivel mundial y cifras récord de votos anticipados, que superaron los 100 millones en las últimas semanas.

Con el correr de las horas, la situación crece en tensión. Durante la madrugada Trump se proclamó ganador, denunció “fraude” y adelantó que irá a la Corte Suprema para frenar el recuento de votos. El mandatario estadounidense afirmó: “En lo que a mí respecta nosotros ya ganamos”.

Mientras que su rival Biden dijo que cree estar en “buen camino” de ganar las elecciones y les pidió “paciencia” a sus seguidores hasta que se cuenten todos los votos. Sostuvo que ni Trump ni él deben “declarar un ganador”.

En la madrugada el candidato demócrata y el mandatario intercambiaban victorias en estados clave. Para alzarse con el triunfo, el ganador necesita 270 escaños del Colegio Electoral. Mientras que Trump ganó Florida, Biden hizo lo propio en Arizona.

La tendencia la definirán tres estados clave del “cinturón oxidado” de América del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Sin embargo el resultado final podría demorar varios días debido al gran caudal de voto anticipado y por correo por a la pandemia de coronavirus.

En cuanto al aspecto legislativo, la oposición demócrata logró conservar el control de la cámara baja del Congreso, y hasta ampliar su mayoría, mientras que estaba lejos de poder ganar el Senado, la elección más disputada, después de la presidencial.

Segundos después de que terminara de hablar el candidato demócrata Joe Biden, el presidente y candidato republicano Donald Trump se volcó a la red social Twitter para asegurar que consiguió una “gran victoria” en las elección y que estaban “intentando robar” la votación.

Un dato curioso: la propia red social marcó el comentario del mandatario como un mensaje falso.

Biden: “Mantengan la fe, vamos a ganar esta elección»

El candidato presidencial de la oposición en Estados Unidos, Joe Biden, llamó hoy a sus simpatizantes a “tener paciencia” y se mostró confiado de que su campaña está “en camino de ganar las elecciones”, en un momento en que el escrutinio continúa en la mayoría de los estados clave del país y es imposible pronosticar un resultado final.En su bunker electoral en el estado de Delaware, Biden rompió el silencio político de la noche electoral con un breve discurso frente a un grupo de simpatizantes: “Sabíamos que esto venía para largo, pero estamos en camino de ganar estas elecciones.”

Partidarios de Biden se manifiestan frente a la Casa Blanca

Con música, baile y consignas políticas, cientos de partidarios del demócrata Joe Biden se congregaron esta noche frente a la Casa Blanca en la Plaza Black Lives Matter, un lugar que se convirtió en un símbolo de la oposición al presidente Trump.

“Estoy aquí para celebrar, espero ver que el presidente se vaya, que haya una celebración temprano”, dijo a a AFP uno de los manifestantes, que llegaron al lugar con carteles con consignas como “fuera Trump” o “voten para sacarlo”.

Si bien se informó que los manifestantes tenían previsto retirarse al anochecer, la multitud persiste en el corazón de Washington en medio de un parejo recuento de votos a lo largo y ancho del territorio.

Biden gana Nueva York y Trump reclama Florida

Comienzan a trascender las primeras proyecciones extraoficiales. Según las cadenas de televisión estadounidenses CNN, NBC y CBS, Biden se impuso frente a Trump en Nueva York, un bastión tradicional de los demócratas. Esta victoria es clave para el aspirante a la presidencia, ya que le otorga 29 votos electorales.

Mientras tanto, la campaña del actual jefe de Estado reivindicó la victoria el martes en el estado de Florida, un campo de batalla que los republicanos necesitan ganar para quedarse en el Gobierno. Sin embargo, los medios estadounidenses estimaban que la carrera allí era aún muy ajustada. Pasada la medianoche festejaban en las calles del Estado.

En Ohio, donde se disputan 18 votos electorales y otro de los ejes de la campaña de ambos candidatos, Trump aventajaba a Biden.

Cerraron las urnas en 40 estados

Cuarenta de los cincuenta estados norteamericanos ya cerraron todos sus colegios electorales, inclusive los ocho territorios clave: Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona.

Según detalló la agencia EFE, entre las jurisdicciones en las que concluyó la votación se encuentran Arizona, Colorado, Luisiana, Minesota, Nuevo México, Nueva York, Nebraska, Wisconsin, Wyoming, Michigan, Texas, Kansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Arkansas, el Distrito de Columbia -donde se encuentra la capital-, Pensilvania, Florida, Indiana y Kentucky.

Trump visitó la sede de su campaña

El Presidente de EEUU fue vitoreado y aplaudido esta tarde al visitar la sede de su campaña en Arlington, Virginia, donde agradeció el esfuerzo de sus colaboradores.

«Creo que vamos a tener una gran noche, pero es política y elecciones y nunca se sabe», dijo el mandatario. Además, señaló que su campaña estaba funcionando bien en estados como Florida, Arizona y Texas.

Biden regresó a su primera casa

A Joe Biden le gusta hablar sobre su infancia en la localidad industrial de Scranton, estado de Pensilvania, y este martes el aspirante demócrata regresó a su primer hogar y estampó su nombre en la pared para atraer la buena suerte en la elección presidencial.

“De esta Casa a la Casa Blanca con la Gracia de Dios”, escribió Biden con un bolígrafo negro en una pared de la sala, detrás de un cuadro, plasmando su nombre y agregando la fecha “11-3-2020”.

El voto sin barbijo de Melania

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fue a votar este martes en un colegio electoral de Palm Beach (Florida), sin su marido y sin hacer uso del barbijo, en línea con la imagen pública que ha mantenido el matrimonio presidencial en estos últimos meses.

A su llegada al colegio electoral, Melania Trump dijo sentirse “genial”, y al ser consultada sobre los motivos por los que no votó la semana pasada junto a su marido afirmó: “Es el día de las elecciones, así que quería venir hoy”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020