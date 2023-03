Trump advisor Steve Bannon (L) watches as US President Donald Trump greets Elon Musk, SpaceX and Tesla CEO, before a policy and strategy forum with executives in the State Dining Room of the White House February 3, 2017 in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

EE.UU: Elon Musk anticipa una victoria abrumadora de Trump si es arrestado El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría llegar a ser detenido dentro de pocos días, pero esto le daría una gran ventaja según Elon Musk. Uno de los empresarios más importante de Estados Unidos, Elon Musk, predijo una gran victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales del 2024, en caso de que el ex mandatario sea arrestado la próxima semana. «Si esto ocurre, será reelegido en una victoria abrumadora», escribió en Twitter el director general de Tesla y SpaceX. Donald Trump está citado a declarar ante un tribunal de Manhattan (Nueva York) por un escándalo con una ex estrella porno, una acción calificada por muchos como señal de una acusación venidera en su contra que abre las puertas a su detención. Mientras, los partidarios del partido republicano perciben estos movimientos como esfuerzos para enterrar las ambiciones electorales de Trump. A su vez, el ex presidente publicó en la red social Truth Social: "El principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos será detenido el martes de la próxima semana. ¡Protesta, recupera nuestra nación!». Según lo que se dice, la relación entre la actriz y el empresario continuó en 2007. En aquel momento, el magnate ya estaba casado con su esposa Melania. La ex actriz aseguró que Michael Cohen, abogado del ex mandatario, le entregó 130.000 dólares a cambio de que firmara un acuerdo de silencio. Y como si fuera poco, en diciembre de 2018, dicho letrado fue condenado a tres años prisión por múltiples cargos de conducta criminal, incluyendo el hecho de pagar secretamente a mujeres. ¿De qué se acusa a Trump? A Donald Trump se lo acusa por el presunto delito de falsificación de registros comerciales y de violar las leyes de financiación de campañas al organizar un pago a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre supuestos encuentros sexuales con el magnate en 2006, que él niega. «No hice absolutamente nada malo, nunca tuve una aventura con Stormy Daniels, ni hubiera querido tener una aventura. Esto es una caza de brujas política que trata de derribar al principal candidato, por lejos, en el Partido Republicano», aseguró Trump.