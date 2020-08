Eduardo Feinmann fue internado tras su diagnóstico de coronavirus

El periodista se encuentra en el Sanatorio Otamendi por recomendación de sus médicos ya que tiene temperatura.

Hace una semana, Eduardo Feinmann contó a través de su cuenta de Twitter que tiene coronavirus y que no tenía más síntomas que una disfonía y febrícula.

Sin embargo, en las últimas horas el periodista presentó fiebre alta y, según informa Teleshow, Eduardo debió ser internado en el Sanatorio Otamndi por recomendación de sus médicos.

Feinmann, que se encuentra aislado desde el momento del hisopado, permanecería internado por precaución hasta que le baje la temperatura.

Eduardo Feinmann contó que tiene coronavirus: “Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento”

Al momento de anunciar su hisopado positivo de Covid-19, el periodista de Radio Rivadavia y A24 relató: “Quería agradecerles a todos los que me escribieron y se preocuparon por mí. Hoy me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima. De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda”.

“Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo. Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”, cerró Feinmann que en las últimas horas no dio más detalles de su salud en las redes.