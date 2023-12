Economía liberal: tiene su industria en Corrientes y pidió que la liberen de impuestos

Reclamó para las provincias del norte condiciones similares a Tierra del Fuego, con el propósito de generar más empleo.

«Denle a los textiles del norte del país condiciones similares a las que tienen los textiles de Tierra Del Fuego y, en vez de gastar USD, generar poco trabajo y vender al mercado interno… podrán exportar el 50%, aumentar el empleo en el norte grande y bajar el precio a la mitad», indicó el director ejecutivo de TN & Platex, Tomás Karagozian.

«Para que quede claro: si a los textiles del norte que generan miles de empleos les bajan los impuestos al nivel que tienen los poquitos de Tierra Del Fuego… podrán exportar el 50%, bajar precios a la mitad (50% imp) y generar muchísimo mas empleo formal», insistió en su cuenta de la red social X.

TN & Platex tiene plantas de producción en Corrientes, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Además, en la localidad correntina de Monte Caseros abrieron un Centro de Formación Profesional (CFP) con el objetivo de capacitar a la población local, en articulación con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la Nación (Inet) y el Ministerio de Educación de esta provincia.

En vista del cambio en el Poder Ejecutivo de la Argentina, Karagozian reclamó «simplemente que la competencia no sea desleal y que el norte tenga los mismos beneficios (que las provincias del sur)».

De acuerdo con un informe de la organización Fundar, la provincia de Corrientes representa el 20,1% (de toda la Argentina) en el empleo formal de las hilanderías y el 5,7% en las tejedurías integradas.

Por su parte, el último Índice de Producción Industrial de Corrientes mostró que la industria textil se ubicó en primer lugar de crecimiento, con 18,8% (en agosto de 2023 respecto al mismo mes de 2022). Mientras que los productos textiles elaborados en la provincia tienen una ponderación del 13,9% con respecto a los otros sectores industriales (alimentos y bebidas, productos de madera y derivados, metálicos y no metálicos).

También Karagozian aclaró que no está en contra de los beneficios impositivos en las provincias patagónicas. «Hoy 60% del PBI textil es importado… si no es más es porque no hay un dólar. Andá al shopping o a el 11 y mirá el origen de los productos. Habiendo dicho esto, con los beneficios de Tierra del Fuego (osea baja impositiva grosa) se puede exportar e importar más», manifestó.

