ECO: el PRO anuncia su apoyo a Milei y se espera un pronunciamiento del PL

El partido de Mauricio Macri se reunirá este sábado a las 10 para oficializar su preferencia por el libertario. Analizarán además la postura del partido dentro de la alianza gobernante.

El PRO Corrientes se reunirá este sábado para pronunciarse a favor de la excandidata a vicepresidenta, Patricia Bullrich, la decisión del partido de Mauricio Macri es apoyar y trabajar para que Javier Milei sea presidente. El libertario sumará la estructura del PRO local para la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre y también la de algunos intendentes radicales que se pronunciaron a favor del “cambio”. En las próximas horas también el Partido Liberal oficializará su postura, aunque varios dirigentes simpatizan con el de la motosierra.

El Consejo Provincial del partido de Mauricio Macri convocó a una reunión en Capital a las 10. El propósito: analizar la posición en relación al apoyo otorgado a la candidatura de Javier Milei y su lugar dentro del ECO.

“La otra alternativa que compite en el balotaje la fórmula Massa-Rossi es parte de este gobierno responsable de castigar a los ciudadanos de Corrientes: retienen más de 31.000 millones de pesos de fondos jubilatorios, no realizan planes de viviendas similares a los de otras provincias, no construyen la Autovía de la Capital que está paralizada, no avanzan en la reparación de las rutas nacionales que cruzan nuestro territorio, no inician las obras del puente Goya-Reconquista, no reparan el destruido puente de Paso de los Libres-Uruguayana, adeudan las regalías de Yacyretá y Salto Grande, entre muchas cosas que el Gobierno nacional de Massa adeuda”, alertaron.

“Y para sacar al peronismo tenemos que ganarle a Massa, hay que salir a explicarles a los que haga falta que Massa y su ministerio van a prender fuego la Argentina donde van a vivir ellos, sus hijos y sus nietos. Perdimos y nos toca acompañar para sacar a Argentina del abismo”, aseguraron.

Las voces desde los equipos políticos del PRO indican que Damián Garavano, presidente del PRO Corrientes (quien había renunciado), se erige como el principal impulsor para un respaldo unánime a la candidatura del líder de Libertad Avanza.

Plantean que de ser aprobado por el Consejo, el apoyo se presenta como un paso esencial en un momento crucial para quienes anhelan un cambio en la política, dejando atrás un modelo que ha demostrado ser insatisfactorio y que ahora requiere el compromiso de todos los que creen en la República, el trabajo y la transparencia.

La primera dirigente en pronunciarse a favor de la decisión de Patricia Bullrich fue la diputada nacional Ingrid Jetter, quien calificó de “valiente” a la presidenta del PRO.

El Partido Liberal reunirá a su Comité Ejecutivo el martes para definir una postura electoral. “Le pedimos a todos los comités que opinen para tomar una decisión”, dijo Eduardo Hardoy a El Litoral.

