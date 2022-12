Dybala reveló en Córdoba el consejo del Dibu Matínez antes de su penal ante Francia

Ya en su provincia natal, habló ante la gente, ventiló intimidades de la serie de penales en la final que consagró a la Selección Argentina en Qatar y resumió: «No los íbamos a defraudar».

Paulo Dybala llegó este martes a su Córdoba natal, después de una maratónica jornada que incluyó arribo en la madrugada desde Qatar, mini caravana nocturna al predio de Ezeiza y al mediodía celebración en largo por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y aledaños junto a cinco millones de personas volcadas a las calles, a las que luego sobrevoló junto al plantel en helicóptero.

Después de tanto trajín, formó parte del grupo que viajó con Lionel Messi y Ángel Di María a Rosario y siguió viaje rumbo a su provincia. Cansado pero feliz, a Dybala se lo vio en un camión con una réplica de la copa del mundo, saludando a la multitud que lo alentaba a su paso. Al llegar a destino, habló ante el público y dejó algunas perlas sobre la consagración.

Los festejos junto a la gente tras el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar

«Estoy muerto, creo que en los últimos tres días dormimos cinco horas. Los últimos dos días fueron increíbles. Lo soñé toda la vida, cada uno de nosotros desde que nacemos en un país tan futbolero lo sueña y vivirlo así… No hay palabras», se alegró el mediocampista.

«Hoy fue un día inolvidable por lo que nos tocó vivir, por lo que ustedes nos hicieron sentir. Estando tan lejos nos sentíamos muy cerca. Muchos compañeros hablaron, les dijeron un montón de cosas, no los íbamos a defraudar y ahora hay que disfrutar porque somos campeones del mundo», destacó el volante de Roma.

Dybala y los entretelones de la definición por penales de la final Selección Argentina vs. Francia

«La verdad que cuando el técnico me llamó para entrar sabía que era por los penales, entonces tenía que tratar de tener la cabeza lo más fría posible. No es fácil porque obviamente no todos los días se juega una final del mundo. Cuando me tocó a mí caminar hasta donde estaba la pelota se hizo larguísimo, no llegaba más. Había hablado con el Dibu, me había aconsejado tirar al medio después de que ellos habían errado. Yo lo iba a cruzar, el arquero se tiró a ese palo pero escuché lo que dijo mi compañero y fuerte al medio no falla», reveló.

