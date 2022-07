Dybala es oficialmente jugador de Roma

Paulo Dybala es oficialmente nuevo jugador de Roma. De esta manera, la Joya ya acumula a su tercer club en lo que lleva de trayectoria en Europa y todos ellos fueron en la Serie A , con pasos anteriormente por Palermo y, el último, por Juventus. El futbolista cordobés, quien ganó cinco veces el Scudetto con la Vecchia Signora y estuvo en Turín durante siete años, llega a la capital italiana en condición de agente libre luego de terminar su contrato con los Bianconeri. “Los días que me llevaron a firmar este contrato estuvieron llenos de muchas emociones. La velocidad y la determinación con la que Roma demostró cuánto me quería marcaron la diferencia”, aseguró el argentino en el sitio web oficial de la Loba. Y continuó: “Me uno a un equipo que está en alza, un club que sigue sentando bases sólidas para el futuro y un entrenador (José Mourinho) con el que será un privilegio trabajar. Como rival, siempre admiré la atmósfera creada por los fanáticos de Roma y ahora no puedo esperar la oportunidad de saludarlos con esta camiseta”. Cabe destacar que Dybala marcó 103 goles en 299 partidos disputados en la Serie A, con su mayor rendimiento en una sola temporada del Calcio con 22 anotaciones para la Juve en la 2017-18.

