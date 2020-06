Duro revés judicial para Daniel Santoro en el D’Alessiogate

La Cámara de Mar del Plata respaldó el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria. La defensa del periodista de Clarín la había cuestionado para desacreditar las pruebas que lo vinculan a D’Alessio.

La Cámara Federal de Mar del Plata le dio un nuevo revés judicial al periodista de Clarín, Daniel Santoro, y volvió a respaldar el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el D’Alessiogate. El editor del matutino porteño había pedido la nulidad de todo lo actuado por el organismo de derechos humanos que analizó la prueba documental que se desprende de las computadoras y celulares del espía ilegal Marcelo D’Alessio. La comisión, presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, había sido muy cuestionada en los medios hegemónicos por su rol en esta causa. Ahora, los mismos medios no se hicieron mucho eco de la decisión del tribunal marplatense.

El abogado de Santoro, Emilio Bellocq, había requerido a la cámara que “revoque el fallo atacado, desglose y destruya el informe producido por la CPM y disponga el cese de la intervención de la misma” en la causa. Entre otras cuestiones, la defensa del periodista sostuvo que “el informe elaborado por la CPM pareciera llevar un formato de pericia y, no obstante ello, no se brindó la posibilidad de control e intervención de ninguna manera en este estudio a la parte”. También afirmó que el organismo provincial como “su presidente no son imparciales”. Los camaristas Alejandra Tazza y Eduardo Jiménez rechazaron esa presentación.

En un fallo que se firmó el martes, el juez Tazza recordó una resolución previa en la que afirmó que “la medida solicitada a la Comisión Provincial por la Memoria” está “plenamente justificada y fundamentada, no vislumbrándose –como sostuve- vicio alguno que vulnere las garantías constitucional mencionadas que conlleven a declarar la nulidad de la medida dispuesta por el aquo”.

El magistrado del tribunal marplatense remarcó que “la colaboración solicitada a la Comisión Provincia por la Memoria, tuvo por finalidad coadyuvar con el aquo (juez) el posterior examen de corroboración o descarte de la imputación oportunamente efectuada”. También aseguró que “la tarea encomendada a la CPM y el informe por ella desarrollado dista de tratarse de una labor pericial como entiende el apelante, sino una clasificación y sistematización de los elementos de prueba existente”.

