Duro golpe para Boca Juniors: no jugará la Copa Libertadores 2024

Boca Juniors no jugará la Copa Libertadores en 2024. Más allá de haberle ganado a Godoy Cruz e ilusionarse con entrar en el último suspiro, la victoria de San Lorenzo ante Central Córdoba dejó al Xeneize sin chances de ingresar al torneo continental de primer orden. Premio consuelo: el club de La Ribera disputará la Copa Sudamericana.

Pese a haber sido finalista de la edición de este año, donde cayó 2-1 en el alargue ante Fluminense, Boca no logró clasificar a la edición del año que viene. Es que al no haber conquistado ninguno de los torneos que daban pasaje, la única posibilidad del club era mediante la tabla anual. Sin embargo, un flojo 2023 a nivel local no le permitió acceder por esa vía.

Boca terminó sexto en la tabla anual con 62 puntos, y sólo del segundo al cuarto consiguen un cupo (ya que River, que sacó pasaje por ganar la Liga, lidera la general). Se podría liberar una quinta plaza si el campeón de la Copa de la Liga es River o Rosario Central, pero en ese caso el beneficiado sería Godoy Cruz, que terminó quinto en la general -y podría salir campeón ya que clasificó a los playoff.

El triunfo ante Godoy Cruz no le alcanzó a Boca para entrar en la Copa Libertadores 2024.

El Xeneize finaliza el año con 62 unidades en 41 partidos disputados entre Liga Profesional (terminó séptimo) y Copa de la Liga (quedó sexto en la Zona B, o séptimo si Newell’s vence a Defensa y Justicia), con 18 victorias, ocho empates y 15 caídas. No peleó la liga, no logró acceder a los playoff de la Copa, fue eliminado en semifinales de Copa Argentina en manos de Estudiantes.

Aunque maquilló la temporada llegando a la final de la Copa Libertadores, donde depositó todas sus fichas, la apuesta le terminó saliendo mal porque ahora el Xeneize se quedó sin nada. De todos modos, jugará la Copa Sudamericana, y está claro que de movida será uno de los candidatos -sino el gran candidato a ganarla.

Este baldazo de agua fría se da justo en la previa de las elecciones que renovarán la Comisión Directiva de Boca. El oficialismo buscará la reelección invirtiendo a su actual binomio conductor del club, con Juan Román Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Ameal a vice. Mientras que habrá una sola lista opositora, con Andrés Ibarra y Mauricio Macri como la fórmula de cabecera.

¿Cuándo fue la última vez que Boca no jugó la Copa Libertadores?

Boca llevaba seis participaciones al hilo en la Copa Libertadores: la última vez que no la jugó fue en 2017, con Guillermo Barros Schelotto de entrenador. Luego, fue finalista en 2018 y 2023, semifinalista en 2019 y 2020, y se quedó en el camino en octavos de final en 2021 y 2022.

Clasificados a la Copa Libertadores 2024

River (campeón de la Liga Profesional)

Talleres de Córdoba (segundo en la tabla anual)

Rosario Central (tercero en la tabla anual)

San Lorenzo (cuarto en la tabla anual, disputará la fase previa)

Restan definir dos cupos: el campeón de la Copa Argentina (Estudiantes de La Plata o Defensa y Justicia) y el campeón de la Copa de la Liga (en caso de ser River o Rosario Central, San Lorenzo accederá a la fase de grupos, y Godoy Cruz obtendrá un pasaje por tabla anual, pero jugará el repechaje).