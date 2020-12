Duro contraataque de Dalma Maradona a Matías Morla: «Más cagón no se consigue»

Comenzó la batalla entre Matías Morla, Dalma y las hijas de Diego Maradona luego de la muerte del «Diez». La semana pasada, se difundió una charla del ex abogado con Gianinna, quien, al parecer le hizo una consulta sobre la herencia.

Ahora, la que habló fue Dalma. En Instagram, le envió fuertes mensajes al letrado, advirtiendo que lo verá cara a cara en el juicio que le inició.

«Le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu mejor amigo. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara«, escribió. Y como no pudo arrobarlo, agregó: «Más cagón no se consigue».

«Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara. Ojalá que se haya justicia, te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Y si no, tu condena es social. Como me enteré que no te puedo arrobar, sé que te vas a enterar igual Matías Morla», continuó.

Luego defendió a Gianinna: «A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto».

Minuto Uno