Durante una protesta contra Uber, un taxista se desnudó frente a una periodista

Ocurrió en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y fue la misma notera la que registró con su celular el violento y desagradable episodio.

Durante este día, los gremios de taxistas organizaron una manifestación frente al Concejo Municipal de Rosario en rechazo a la llegada de Uber la ciudad santafesina. Durante la protesta, un taxista se desnudó frente a una periodista que había asistido a cubrir lo que estaba sucediendo.

De acuerdo a lo explicado por Georgina Belluati, la periodista víctima del desagradable accionar, el taxista respondió de esa forma tras el pedido de Belluati para que moviera su auto, ya que el de ella había quedado en una zona completamente congestionada que le imposibilitaba salir de ahí.

Así, el taxista se sacó la ropa, quedando en calzoncillos, barbijo y lentes de sol puestos. En el video que Belluati difundió en redes se lo escucha decir «Tomatelás. Es una manifestación (…). ¿Cuál es el problema? Nos ponemos en pelotas porque vamos a marchar».

«Este taxista acaba de desnudarse delante mío por pedir que corran los taxis para poder salir donde estoy estacionada y seguir trabajando. Espero las sanciones e iré a realizar la denuncia correspondiente. Agradezco la solidaridad de algunos de sus compañeros», fueron las palabras que la periodista escribió en su cuenta de Twitter tras ser víctima de ese episodio machista.

El taxista agresor fue denunciado por la periodista. Foto: Twitter @GBelluati

Tras difundirse lo sucedido en redes sociales, no se tardó en dar con el taxista en cuestión, que fue identificado como Gustavo Daniel Betríz, según lo que pudo revelar Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis.

En diálogo con El Tres, Belluati declaró: «Si este hombre hizo eso en un lugar público, adelante de mucha gente, de policías y de agentes de control, no me quiero imaginar lo que puede hacer en el interior del taxi con una mujer. La verdad que viví situaciones límite en mis tantos años como movilera, pero nunca me sucedió al go así. Todavía no lo puedo creer».

