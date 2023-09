Durán Barba pronostica que Patricia terminará tercera: «nadie gana prometiendo una sociedad amish»

El publicista fue muy crítico de la campaña del PRO, a la que definió como «masoquista». «Hacen campaña diciendo que la gente va a vivir peor», cuestionó.

Jaime Durán Barba, el histórico estratega político del PRO, cuestionó duramente la campaña «masoquista» de Patricia Bullrich y pronosticó que terminará tercera en las elecciones de octubre.

«Lo más probable es que queden terceros», aventuró el publicista ecuatoriano. «Toda la vida trabajé en esto y nunca vi a alguien que ofrezca ajustes y sacrificios y gane las elecciones», agregó en una entrevista con radio Perfil.

«Lo que tendría que hacer Juntos por el Cambio es decir que con su gobierno la gente va a vivir mejor», sostuvo Durán Barba, que cuestionó que los economistas del PRO se la pasan diciendo que «la gente va a vivir peor».

«Si tú lo que ofreces es que habrá ajustes, que habrá que sufrir, algunos economistas de su campaña dicen ‘lo que viene será terrible si ellos gobiernan, que todos los pobres tendrán que pagar cuatro veces más los servicios’… ¿quién vota por eso? Es una campaña masoquista», apuntó el publicista.

«En la antigüedad, o sea hace 10 años, no funcionaba. Menos funcionará ahora que vivimos en una sociedad completamente lúdica, en la que los viejos valores del ahorro, el sacrificio, el ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, desaparecieron. Estamos en la época en la que ganan las elecciones Trump o Bolsonaro y utopías descabelladas como la de Castillo en Perú», analizó. «Nadie gana ahora las elecciones prometiendo una sociedad amish», lanzó.

Durán Barba recordó el caso de Mario Vargas Llosa en Perú y su derrota con Alberto Fujimori, y lo comparó con el escenario argentino. «El gran modelo de esto que y quien mentaliza ese tipo de mentalidad es Mario Vargas Llosa, un hombre inteligentísimo. Él decidió decir la verdad y anunciar los ajustes porque ya había ganado las elecciones presidenciales peruanas», recordó.

«Un japonés que andaba en tractor y era anónimo le ganó porque la gente dijo ‘entre los ajustes de Vargas Llosa y un japonesito que dice que no va a hacer nada, me quedo con el japonés’. Ahí Mario fundó ese grupo de gente que pierden las elecciones diciendo la verdad y lo hacen siempre: pierden las elecciones diciendo la verdad», agregó.

En otro pasaje de la entrevista, Durán Barba dijo que «Milei representa un cambio de verdad en Argentina, Juntos por el Cambio se quedó a mitad de camino, es un cambio aburrido, envejecido». Además, sostuvo que Patricia no está pudiendo hacer llegar su mensaje: «nadie me pregunta por su programa de gobierno ni por su gabinete, me preguntan si Milei gana o no en la primera vuelta». «Juntos por el Cambio tiene una campaña que no provoca ninguna conversación», cerró.

