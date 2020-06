Durán Barba: “No me negaría a una reunión con Cristina Kirchner”

Consultado por NOTICIAS el consultor fue contundente: “No me negaría a intercambiar ideas”. Y asegura: “Macri no disfrutó la Presidencia, para él fue una experiencia muy dura”.

Jaime Durán Barba atiende a NOTICIAS por Skype desde su departamento en Quito. Está en su ciudad natal desde marzo, a donde llegó apenas días antes de que cerraran las fronteras en toda Latinoamérica. El consultor ecuatoriano, a pesar de que está golpeado por el avance del Coronavirus en su país natal, no perdió su lengua filosa de costumbre. Ante este medio volvió a asegurar que “Cristina es brillante, una mujer central en nuestra historia”, y ahora redobló la apuesta: “No me negaría a una reunión con ella”, le dice a NOTICIAS.

Noticias: ¿Sería un encuentro para debatir?

Jaime Durán Barba: No sé sí para debatir, porque eso sería un circo, pero no me negaría a conversar. Para ver qué piensa, qué pienso yo, no con la esperanza de convencerla o que me convenza, pero para dialogar.

Noticias: Usted sabe que estas posiciones anti grieta que viene manifestando, como decir que “Macri ya fue”, generan controversia. Pichetto y Naidenoff le salieron a contestar duro cuando dijo eso, en una entrevista con Diego Genoud.

Durán Barba: Creo que no dije que Macri ya fue, estuvo transgiversado. Además, como no voy a poder decir que Cristina es una mujer inteligente. Son datos objetivos: ¿qué otra mujer ganó dos veces la presidencia argentina? CFK es inteligente, ganó elecciones, es un personaje central en nuestra historia. Reconocer que es inteligente no significa que yo diga que tenga sus mismas ideas. Hay personas que son distintas y son inteligentes.

Noticias: ¿Le sorprende cuando lo atacan por estas declaraciones?

Durán Barba: Me parece gracioso, porque es un tema de fanatismo. Decir que no ha ganado una elección es disparatado, decir que cuando ganó porque era boba es una tontería. Es una mujer inteligente, sin duda.

Noticias: Le leo la entrevista. Dijo textualmente “no creo que intente ser presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo”.

Durán Barba: Bueno, puede estar o no estar. Creo que Macri hizo cosas importantes, y la bolita de cristal nunca funciona. Si pensamos en Argentina de hace cinco años: ¿quién habría pensao que CFK volvía al poder? Nadie, y volvió. En política no ningún hay muerto, eso no existe. Incluso, no sería imposible que Macri vuelva a competir.

Noticias: ¿No lo ve jubilado?

Durán Barba: No es imposible, pero mi impresión es que no le gustaría. Creo que él no disfrutó de su presidencia, fue una experiencia más bien negativa para él, muy dura. pero es un hombre muy capaz, muy interesante, que podría ser otra vez, sí, no dudo de eso. No creo que esté en peor posición que la que tenia CFK hace cuatro años, y ella volvió.

Noticias: ¿Fue un error no haberse abierto al peronismo cuando eran gobierno? Era lo que pedían Monzó y Frigerio.

Durán Barba: Creo que no, pero no tengo mucho interés en el pasado. Si Macri perdía la esencia de representar un cambio de Argentina y se convertía en Julio Bárbaro, no sacaba 10 votos, como Julio no lo saca.