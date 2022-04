Dramático relato: Trabajaba en Massalin, invirtió el dinero de su indemnización y fue estafado por Generación Zoe

El programa Desayuno por Radio Dos, pudo obtener el testimonio de José, uno de los estafados por Generación Zoe en Goya. Invirtió el dinero que obtuvo como indemnización tras el cierre de Massalín Particulares y perdió una millonaria suma de dinero.

José relató como ingresó «para invertir» su dinero y fue víctima de esta modalidad de estafa piramidal. «Me decidí en septiembre porque había personas que empezaron a cobrar» contó. Detalló que primero ingresó 2 mil dólares de un fideicomiso. En total terminó siendo estafado por 14.00 dólares.

Entré en depresión, bajé 16 kilos, no podía dormir. La idea es recurrente en mi cabeza

«Cuando en febrero dijeron que iba a haber cambios, el cambio era que no se iba pagar más los últimos dos contratos y que el dinero no se iba devolver» «Me dijeron que no se me iba devolver el capital porque ya cobré una rentabilidad por seis meses, a la semana a nos dijeron que si, que nos iban a depositar por billetera virtual» relató.

Ex trabajador de Massalín

«Yo trabajaba en Massalín, era parte de mi indemnización y los ahorros de toda mi vida. Cerró la empresa, llegó la Pandemia y no conseguíamos trabajo, fue un daño el cierre donde no había oportunidad laboral» dijo José sobre las razones que lo llevaron a invertir su dinero. «Era el sustento, sólo para pagar cuentas que uno venía ya teniendo y no perder su capital» aseguró.

«Entré en depresión, bajé 16 kilos, no podía dormir. La idea es recurrente en mi cabeza. La angustia que te da es grande, no sabemos si vamos a recuperar al menos una parte» se lamentó al recordar el daño psicológico que le provocó haber sido víctima de esta estafa.

Estafas Zoe: Cositorto ya está en Goya

COMPARTIR