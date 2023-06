Dramático relato después de su separación: El Conejo se largó a llorar porque extraña a «Coti»

El ex participante de Gran Hermano no pudo contener su angustia al anunciar su separación. Cuáles fueron los motivos.

Alexis «El Conejo» de Gran Hermano realizó un transmisión pot Twich en la confirmó la separación con Coti Romero. el joven aclaró qué pasó entre la pareja y se mostró desconsolado al recordar cómo fue la ruptura.

«Me voy a tomar dos minutos para hablar…», dijo Alexis Quiroga, conocido como El Conejo de Gran Hermano por su participación en el reality más famoso del país. Según explicó, fue ella quien decidió tomar distancia y viajó hace dos semanas a su Corrientes natal para refugiarse en su familia y sus amigas después de haber transitado una crisis y una serie de discusiones de pareja que la llevaron a querer alejarse y definir lo que sucederá con ellos.

El joven cordobés se mostró confiado en poder recomponer el vínculo. «No soy partícipe de que esto quiera decir que se haya terminado todo. Ojalá que la semana que viene podamos tener una charla, podamos arreglar esto«, dijo dando a entender que en los próximos días Coti regresa a Buenos Aires y él espera poder verla para poder charlar sobre lo sucedido.

«Me hace mucha falta, hace dos semanas que no la veo, la extraño un montón«, agregó antes de sumergirse en un silencio, bajar la cabeza y secarse las lágrimas. El ex participante del reality no pudo contener el llanto y se tomó unos segundos más hasta que logró estabilizarse.

«La necesito mucho», se sinceró y volvió a apoyar la decisión que tomó su ahora exnovia al querer tomar distancia y esperar el tiempo necesario para ver lo que sucede con la pareja. «Voy a respetar la decisión que ella ha tomado. Voy a tratar de respetarla porque la verdad que me hace mal tenerla lejos. No poder verla, no poder abrazarla, es un calvario«, agregó, todavía secándose las lágrimas de sus ojos.

«Todo el que ha tenido una relación de pareja sabe lo que es, por lo que pasa. Necesitar a la otra persona», continuó y se dirigió al club de fans de la pareja, aquellos que los apoyan desde que iniciaron su romance dentro de la casa de Gran Hermano: «Que se queden tranquilos, que ni ella falló ni yo fallé».

Por su parte, se mostró con la esperanza de poder «remediar» la situación y tener otra oportunidad. «La verdad es que la amo con todo mi corazón. La necesito mucho y esperaré el tiempo que tenga que esperar. La voy a esperar», cerró.

En tanto, Romero se adelantó al mensaje que envió Conejo y mediante una historia de Instagram, la influencer publicó un texto en el que desmintió los rumores de infidelidad por su parte. “No se dejen engañar con boludeces, jamás hablé con nadie. Jamás fallé y mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar. Una locura tener que salir a aclarar esto, no voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora”, escribió y concluyó: “Por favor, no insistan, no estoy bien. Agradezco el amor de la gente y sé que estaré bien”.

