Dramático pedido de trabajadores de la salud ante el descontrol juvenil

Con posteos en las redes, los trabajadores del Servicio de Emergencia cuentan lo que sufren en su planta de personal que cae infectada. Con la pérdida reciente de una compañera y su propio director luchando por su vida en un hospital, piden a la población responsabilidad en defensa de sus vidas.

La verdad no se que parte de quedense en su casa no entienden, que esperan que todo el personal de salud nos contagiemos o decidamos no atenderlos más, que van a hacer diganme manga de irresponsables, tanto las personas como los dueños de los bares, como ya se habran dado cuenta acá no hay plata que ayude, asi que los vas a llevar al cajon son deplorables, e visto morir amigos, compañeros y ahora pido una cadena de Oración, para mi Director del servicio de emergencias 107 que esta internado en el Hospital Escuela, Fuerzas Orlando Miguel Levatti tus compañeros te esperamos.

Norte de Corrientes

