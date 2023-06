¿Dónde está Cecilia Strzyzowski?

La provincia está convulsionada por la desaparición de la joven de 28 años Cecilia Strzyowski, quien se retiró con su pareja César Sena (hijo de los dirigentes peronistas Emerenciano Sena y Marcela Acuña) el 1 de junio, avisando de que viajaban a Ushuaia por trabajo. Desde entonces no saben nada de ella y la familia teme lo peor, no es para menos en el Chaco ya contamos con 6 femicidios, mas desapariciones y el aumento de la violencia de género sin una sola solución efectiva de parte del Estado: gobierno, poder ejecutivo y judicial.

La familia de Cecilia Strzyowski admite que la información de que su hija estaba desaparecida la recibieron el lunes 5 de junio por la noche, quienes le informaron fue la policía, el sector de investigaciones, que actuó de oficio, por la supuesta denuncia de un testigo que vió que se llevaban a Cecilia. Entonces la familia empezó a atar cabos, hacia días que Cecilia no respondía el celular, se comunicaban solo con César Sena quien le dijo que, no mandaba fotos, no respondía con audios, no hacia llamadas porque se le rompió el celular a Cecilia.