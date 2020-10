Donald Trump se contagió de coronavirus días después de criticar a Joe Biden por usar barbijo

«Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, la uso cuando la necesito, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene un tapabocas. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver», dijo el presidente de Estados Unidos. Biden, por su parte, defendió que los barbijos «hacen una gran diferencia».

"I don’t wear a mask like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be speaking 200 feet away from you and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen," Trump told Biden at the #2020Debates, which took place less than 72 hours ago https://t.co/C7XTENNHVR pic.twitter.com/V2iLELsihJ

— Bloomberg Opinion (@bopinion) October 2, 2020