Dólar blue dio un salto y trepo a $280

El dólar blue dio un fuerte salto y llega a $280, mientras la Bolsa cae 3%. Las acciones argentinas no operan en el exterior por el feriado en Estados Unidos. En el comienzo de la gestión de Silvina Batakis como ministra de economía, el dólar blue se ofrece a $ 280 en las primeras operaciones del día, un saldo de 41 pesos en el día. En un mercado con pocas operaciones, escasa oferta y mucho desconcierto, en las cuevas del Microcentro los precios oscilan entre $ 275 y $ 280. Esto lleva la brecha con el oficial a 122%. Mientras que el dólar contado con liqui, el que operan las empresas, salta 12,3%, a $ 283, en un día con muy pocas transacciones por el feriado en Estados Unidos. En las primeras operaciones de la rueda, el dólar MEP, que se negocia en la bolsa porteña a través de la compra venta de bonos y acciones, salta a $ 276, una suba de 11,5% en el dia.​ La cotización del tipo de cambio informal es la primera reacción concreta tras el cambio de ministros que se produjo con la renuncia de Martín Guzmán a su cargo. El viernes pasado, el dólar blue había cerrado a $ 239, mientras que el contado con liqui, el segmento en el que operan las empresas, terminó en $ 252. En las primeras operaciones de un día marcado por la incertidumbre, se registran pocas operaciones y con precios dispares, Pero la apertura del blue sigue la evolución de los precios del “dólar cripto”, que en el fin de semana llegaron a $ 300 en algunas plataformas, aunque terminó el domingo en $ 294. Este lunes hay feriado en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Esto le quita volumen y referencia al mercado local, que comenzará a operar en los próximos minutos. En ese marco, la expectativa está puesta en cómo reaccione el mercado local. Sobre las once de la mañana se registran pocas operaciones en el mayorista, a $ 126,06, un alza de 60 centavos, ligeramente por encima de la corrección habitual de los lunes, que venía ubicándose en torno a 50 centavos. La incertidumbre despierta versiones de que la nueva gestión podría arrancar con una corrección del tipo de cambio. ​Silvina Batakis asumirá hoy a las cinco de la tarde su cargo como ministra de Economía. Desde las 8.30 está reunida en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández. Aún no hay información acerca de los integrantes del equipo que acompañará a Batakis. El dólar blue había aumentado 33 pesos durante junio, un salto del 15%.En la apertura del mercado local, la bolsa porteña cae 3%, con bajas de hasta 5% en algunas acciones. Los bonos en pesos que ajustan por CER caen hasta 3% y los que cotizan en dólares se hunden hasta 8%, como es el caso del AL30, siempre con pocas referencias por el feriado norteamericano.

Se desplomó el precio del dólar blue: a cuánto cerró

COMPARTIR