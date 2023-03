Docentes correntinos marcharán en reclamo de mejoras salariales

Este martes 7 de marzo delegaciones de toda la provincia se concentrarán frente al Colegio Nacional en Corrientes capital bajo el lema: “Un sueldo digno y en blanco”, rechazan el pago en cuotas anunciado por el gobernador la semana pasada. También protestarán contra “los gremios que no defienden nuestros intereses y se acomodan con el poder de turno”, expresaron en un llamado que circuló durante todo el fin de semana por las redes sociales. Pasó el inicio de clases y el Gobierno de la provincia no pudo firmar un acuerdo salarial con los sindicatos, incluso con los que le son cercanos. El SUTECO (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes) anticipó a fines de la semana pasada, estado de alerta en la docencia provincial. El gobernador Gustavo Valdés anunció durante su mensaje de apertura del periodo de sesiones ordinarias el pasado el de marzo, un incremento del 102%, que se abonará en tres tramos: marzo, julio y octubre. Pero no hubo acuerdo con los sindicatos docentes, es decir, no se sabe si los sindicatos aceptaron eso. Salvo SUTECO que pidió públicamente que se rediscuta la cuestión. Las otras centrales sindicales representantes de los educadores provinciales, no se pronunciaron al respecto, ese silencio significa un no acuerdo. Por qué, porque las bases no quieren un aumento en cuotas que termina siendo licuado por la espiral inflacionaria.

