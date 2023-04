Docentes autoconvocados tras reunirse con Valdés: Fue una reunión difícil y nos vamos con gusto a nada

El encuentro duró tres horas y el gobernador admitió que “no puede cumplir con lo que le pedimos: el blanqueo de un 50% de nuestro sueldo. No queremos más ítems por fuera de la Ley que es nuestro estatuto docente”, explicaron al retirarse de la gobernación.

Tres docentes autoconvocados: una de Paso de los Libres, uno de Goya y otro de Capital; fueron recibidos este lunes por el gobernador de la provincia en el marco de la protesta docente iniciada en la provincia desde el comienzo del ciclo lectivo 2023. Que acumula además cinco paros con adhesión superior al 90%

Lo único que aseguró el gobernador es que desde este mes cualquier docente, incluso el que se inicia en la carrera, percibirá como mínimo $150 mil pero eso no alcanzó para satisfacer a los educadores. “Es en negro y con el aumento del 15% que dará ahora”, admitieron.

“Si logramos que todos los montos que todos los montos que solamente remunerativos, pasen a ser bonificables, es lo que nos corresponde a todos: activos y pasivos. Con esos nuestros sueldos serán dignos y que se ajusten a las normas”, explicó Gustavo Meza, docente del nivel secundario en Goya.

“El docente no puede seguir así –agregó- Agradecemos que nos haya recibido, pero nos vamos con un gusto a nada”. También aclaró que “fuimos elegidos por nuestras asambleas. No pertenecemos a ningún gremio”.

“Nos dijo –refiriéndose al gobernador- que aumentará el 15% este mes a todos los empleados de la administración pública. Pero queremos que se liquide el sueldo como lo indica el estatuto docente y eso es lo que se debe cumplir. Ese 15% es en negro nuevamente”.

Por su parte Alicia López, docente de primaria en Paso de los Libres, contó que “fue una charla difícil. En todo momento cuando le hablamos que nuestros ítems vayan al básico: plus y fondo compensador vaya al básico; nos dijo que eso no se puede. Sí se comprometió que este mes el sueldo irá a $150 mil. Es un buen paso pero no es lo que pedimos”, dijo.

El tercer educador, Luis Palacios agregó que “todo lo que dialogamos con el gobernador se bajará y consultará a las bases en asambleas. También mejorar el IOSCOR e Infraestructura en las escuelas; y dinamizar la jubilación que no sea tan burocrático”.

El gobernador no subió imágenes ni informó en su cuenta de twitter el encuentro con los docentes autonconvocados al menos hasta las 13.20 de este lunes.

Gustavo Valdés visitará Chavarría y otras localidades del Interior para inaugurar diversas obras

COMPARTIR