Doble crímen de la Cruz Gil: Yesica Rodríguez manifestó; “Se hizo justicia”

Tras la condena a nueve personas por los asesinatos de Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre, Julio “Milton” Canteros, de 64, Yesica Rodríguez, viuda de Checho, afirmó: Me interesaba que se haga justicia y se hizo justicia, en parte, porque ni uno quedó suelto. “Estoy recuperándome, me puse como meta estar bien. A partir de hoy: levantarme, reconstruirme y dejar la parte de lucha que yo hice ya dejar atrás. Sabíamos que él era el instigador, le amenazó a mi esposo”. La esposa de Canteros fue quien aportó a la Justicia incluso el video del violento ataque por parte de los condenados. En declaraciones a Radio Dos la mujer expresó: “Mi hijo menor tiene 2 años, no pudo conocer a su papá porque cuando murió mi bebé tenía un año, pero yo sé que se acuerda de él porque ve la foto y dice papi. Y mi hijo mayor vio parte de lo que pasó, escuchó los gritos de su padre, mis gritos”. Y señaló: “En el juicio hablaban de los hijos de los imputados y no se acordaron de mis hijos”. “Con la familia decidimos dejar el juicio ahí, me dijo mi abogado que ellos seguramente van a apelar el fallo, pero nosotros no nos vamos a involucrar con eso. Sí va a seguir mi abogado, pero no nosotros”. Al mismo tiempo, la mujer enfatizó: “Yo decidí quedarme con los 17 años de amor que tuve. Desde muy chiquitos éramos novios. Si viene un recuerdo malo, me prendo de un recuerdo lindo de los tantos que tenemos”. “A mí esa noche me destruyeron todo, yo salí esa misma noche de mi casa, y grité que iba a vivir para buscar justicia. Tenía mucha rabia, mucho odio, me arrancaron todo. Yo vivía para él, mi vida entera era él, y me lo sacaron, me lo mataron”, remarcó. Sobre qué sintió tras la sentencia, Yesica destacó: “Después de la sentencia quería estar sola, me fui a una chacra. No quería hablar con nadie, sentía que era poco porque mataron a una persona y le dieron 10 años, queda todo en la justicia divina, confío en Dios. Ahora el centro de mi vida son mis hijos y mis padres, qué pasa con los asesinos, ya no me importa”. “Siento que ya no tengo cuentas pendientes. Hasta acá llegó mi lucha, y ahora queda reconstruirme yo porque mis hijos están bien, yo tengo que ponerme fuerte para ellos”, subrayó. Por último, si tiene miedo, la viuda expresó: “Hay familiares de los acusados que me miran mal, que se fueron hasta mi negocio a amenazarme, que le miran mal a mi papá, y en las redes dicen que tienen bronca contra nosotros, pero no siento miedo. Lo peor que me puede pasar es que me muera”.

Corrientes: Condenaron a perpetua a tres de los imputados en el doble crimen del Gaucho Gil

Gaucho Gil

