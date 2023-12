DNU de Milei: dos gobernadores ya fueron a la Justicia, uno es el de Misiones, la postura de Valdés

Hugo Passalacqua formalizó esta mañana una presentación por el cierre del INYM. Ricardo Quintela de La Rioja hizo lo propio por “inconstitucional” del Decreto de Necesidad y Urgencia que entró en vigencia desde este 29 de diciembre. El gobernador Gustavo Valdés de cercanía con Milei ensayó una crítica: “Otorgarle superpoderes al Presidente no es correcto”, dijo.

En las primeras horas de entrar en vigencia el DNU del Presidente Javier Milei, dos gobernadores fueron a la Justicia. Uno es el de Misiones, Hugo Pasalaaccqua: “Hace minutos, siguiendo mis instrucciones, la Fiscalía de Estado presentó ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del INYM, que se vieron cercenadas por el DNU dado a conocer días atrás”, informó el gobernador misionero pasadas las 9 a través de su cuenta X.

Lo mismo hizo Ricardo Quintela de La Rioja: “En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así mismo, se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”.

“Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia”

El gobernador de Corrientes mantiene una posición ambivalente con respecto al DNU. Ayer ensayó una crítica hacia Milei quien apoyó en la segunda vuelta: “»Creo que no debemos darle superpoderes al Presidente de la Nación, para eso está el Congreso. Me parece que la democracia sirve para debatir y ver exactamente qué queremos, pero otorgarle superpoderes al Presidente me parece que no es correcto», dijo.

«En lo que sí estamos dispuestos es en dar los debates que sean necesarios dar para ver cómo se conduce la Argentina. Tenemos experiencia, sabemos cómo hacerlo y vamos a hacernos valer en el Congreso. Y por supuesto, en la medida que estemos de acuerdo vamos a acompañar. (Pero) no vamos a cometer ninguna locura legislativa», remarcó el gobernador correntino.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece la reforma del Estado, comenzó a regir a las 0 horas de este viernes 29 de diciembre.

