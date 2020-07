Discriminación en Goya: No le vendieron helado porque su hermana tuvo COVID-19

La mujer dio a conocer lo que le sucedió en su cuenta de Facebook. “Me parece totalmente una discriminación tanto a mi persona como a mi familia”, posteó

Una joven goyana se comunicó ayer con una heladería para solicitar un delivery de helado, pero su pedido fue rechazado por “cuestión de Covid”. La involucrada en este insólito y repudiable hecho es familiar de un caso positivo que se registró en Goya, en los primeros días de julio.

Sin embargo, la mujer que se contactó con el negocio no contrajo la enfermedad ya que dio negativo en el hisopado que le hicieron; mientras que su hermana recibió, el miércoles último, el alta definitiva.

“Le digo que quiero un kilo de helado y cuando le doy mi dirección y datos, escucho que el que me atendió habla con alguien y después me dice que no me va a poder mandar el pedido. Entonces le preguntó por qué no y me respondió que por cuestión de covid”, relató Victoria Romero en diálogo con Radio Dos.

“La verdad, nunca me sentí tan enojada y decepcionada de una atención al público como hoy. Teniendo el alta médico y siendo de público conocimiento, me parece totalmente una discriminación tanto a mi persona como a mi familia”, escribió en su cuenta de Facebook, Victoria para expresar su rechazo sobre lo que le tocó vivir.

La publicación generó comentarios de repudio contra la heladería que se negó a llevar el pedido, por tratarse de una clienta que tuvo a su hermana contagiada por el coronavirus. “Tras el descargo que hice por las redes, ahí recién se contactaron desde la heladería pero no quise atenderlos”, contó Romero.