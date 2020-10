Diputada de Carrió pide tomar el letal dióxido de cloro

Un niño murió por tomar esa sustancia. El vergonzoso discurso contra las vacunas.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica del Frade dio un discurso en el Congreso donde repudió la utilización de vacunas y pidió que se utilice el dióxido de cloro, que en Argentina causó la muerte de un niño de cinco años en Neuquén. La legisladora pronunció una vergonzosa mentira al decir que Argentina es el país con mayor número de muertes por cantidad de habitantes del mundo.

«Creo que deberíamos mirar otros ejemplos de países Latinoamericanos que tienen autorizado, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro o provincias Argentinas que tienen aprobado el uso del ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan los efectos del virus», dijo la diputada, quien luego preguntó por qué el gobierno no permite que se utilicen esas sustancias.

La legisladora además apuntó contra las vacunas al decir que no deben ser permitidas en caso de que no se conozcan sus componentes exactos, pese a que esté aprobada a nivel mundial y probada con miles de personas. «Sabemos que produce el coronavirus, pero no sabemos qué produce la vacuna«, manifestó la legisladora.

Para colmo la diputada se molestó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por pedirle que finalice con su discurso porque había pasado el tiempo. «Ya termino presidente. Escuché hablar de Quino dos horas», cruzó molesta.

Un niño de cinco años murió por tomar dióxido de cloro

La fiscalía de Homicidios de Neuquén informó que el niño de cinco años de Plottier murió por un «fallo multiorgánico» producido por «una intoxicación» compatible con la ingesta de «dióxido de cloro». La información fue dado a conocer luego de que una junta médica realizara una autopsia al cuerpo del niño que consumió el líquido tóxico el viernes 14 de agosto y falleció el sábado 15 por la madrugada. Se trata de la misma sustancia que la polémica periodista Viviana Canosa recomendó tomar contra el coronavirus, pese a que no había ninguna evidencia científica que lo sustente.

«La junta médica analizó los resultados de la autopsia y estudios bioquímicos, y respondió tres aspectos que consultó la representante del Ministerio Público Fiscal: 1) Causa del fallo multiorgánico revelado por la autopsia; 2) En caso de haber sido originado por una intoxicación, cuál fue la sustancia que lo produjo; 3) Si esa sustancia es compatible con dióxido de cloro», informó la Fiscalía de homicidios de Neuquén.

La junta médica sostuvo que “una etiología tóxica sería compatible con el cuadro descripto”; respecto al segundo, “puede inferirse la ingesta de una sustancia química cáustica”; y sobre el tercero que “los hallazgos descriptos son compatibles con la ingesta de dicho producto”, en referencia al dióxido de cloro.

El Destape