Difundieron las fotos encontradas en la tablet de Natacha Jaitt

El dispositivo de la actriz fue desbloqueado el viernes pasado después de varios inconvenientes. El pasado 23 de febrero se cumplió un año de su muerte.

cuando la actriz falleció en el salón de fiestas Xanadú de Villa La Ñata a causa de una falla multiorgánica.

Y mientras las circunstancias aún hoy son un misterio, la última novedad fue que se logró desbloquear la tablet de Natacha, luego de varios intentos fallidos.

“En un principio, los datos recopilados por la Justicia son 20 mil fotos y 370 videos, y se pudo sacar solo una parte”, le contó el abogado de la familia Jaitt, Alejandro Cipolla, a Clarín.

Y quien tuvo acceso a 52 fotos y un video fue Teleshow, que representan una pequeña parte que puede ser de gran utilidad para los fiscales de la causa, y que se avance en la investigación.

Ulises Jaitt, hermano de la actriz, lucha incansablemente desde el día de su muerte para que se haga justicia y se conozca la verdad.

Las declaraciones del hermano de Natacha Jaitt

“¿Por qué abrieron la tablet de Natacha? Porque nosotros expusimos a la Justicia que en la causa de los rugbiers pudieron, y en la investigación de mi hermana no. Ellos estaban pasando una vergüenza nacional. Entonces llamaron a Gendarmería y Celebrate Inc. Me llama la atención que viniera una empresa extranjera a abrir la tablet en plena pandemia de coronavirus”, había narrado el conductor.

Entre el material recopilado por Teleshow también hay un video grabado por la propia Natacha en donde se muestra paseando junto a su hermano; su hijo menor, Valentino Yospe; y su padre, Alberto.

Y las imágenes son varios recuerdos de su infancia, algunas fotos de celebración de un cumpleaños, y retratos junto a miembros de su familia.