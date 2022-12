Dieron a conocer los requisitos para viajar desde Corrientes a Brasil

Con la llegada del verano, al menos 13 mil argentinos viajan desde la localidad correntina de Paso de los Libres a Brasil por día, estimaron fuentes oficiales. En ese marco, las autoridades detallaron cuáles son los requisitos migratorios.

La Dirección de Migraciones confirmó que para viajar a Brasil desde Paso de los Libres, el paso fronterizo seco más grande del país, se debe contar con ciertos requisitos.

Según indicó el Consulado Do Brasil, se requiere DNI tarjeta o pasaporte. No se aceptan constancias de extravío ni documentos digitales.

Además, el registro migratorio de ingreso y posterior salida ante la Policía Federal de Brasil, que se realiza en la frontera sobre el puente Getulio Vargas.

Sobre el pasaporte devacunas contra el covid-19, indicaron que deben contar con constancia de vacunación física o digital descargada. Se requieren dos dosis de vacuna o una en el caso de la monodosis.

Para aquellas personas que no cuenten con vacunas, deben presentar un PCR negativo o un antígeno menor a 24 horas.

Mariela Altamirano, jefa de la Delegación de Paso de los Libres de la Dirección Nacional de Migraciones, indicó a ellitoral.com.ar que «el PCR tiene que ser menor a 24 horas, eso tiene que recalcarse», sostuvo.

Insisten además que es necesario contar con documentos actualizados. «Pedimos que revisen las fechas de vencimientos tanto de adultos como de niños. Deben estar actualizados o no podrán realizar la migración», sostuvieron fuentes oficiales a este medio.

Las autoridades, en tanto, destacaron que para ingresar a Argentina nuevamente no son necesarios las solicitudes vinculadas al coronavirus.

Fuentes oficiales del puente internacional precisaron a ellitoral.com.ar que en promedio son 13 mil los argentinos que viajan a Brasil de forma diaria. «Se estima que eso llegue a 25 mil la semana que viene», sumaron.

Cabe destacar que el Gobierno de Brasil posee a su vez un sistema de registro previo a través de internet que permite agilizar los trámites, para cruzar a su país.

Ingresando a https://www.gov.br/pt-br/servicos/pre-cadastro-migratorio se puede realizar lo que llaman Pré-Cadastro Migratório. Es decir, un registro previo. El trámite busca agilizar los tiempos en la frontera internacional para viajantes mayores de 18 años.

Junto al documento solicitado por las autoridades se lleva el registro impreso y estiman que se demoraría algo de cinco minutos. Es importante mencionar que tiene un tiempo de validez de cinco días.

