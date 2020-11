Diego Maradona Junior está internado en terapia intensiva tras dar positivo en coronavirus

El hijo del Diez había ingresado al hospital Cotugno de Nápoles con fiebre, tos y falta de aire. Cómo evoluciona.

Tras la intervención quirúrgica a Diego Maradona para extraerle el hematoma subdural que mantuvo en vilo al mundo entero, la familia del Diez vuelve a atravesar un momento delicado. Su hijo, Diego Maradona Jr, fue internado hace unos días en el hospital Cotugno de Nápoles luego de que diera positivo en coronavirus. Si bien se encuentra en terapia intensiva luego de que su cuadro se complicara, aseguran que el hijo de Cristiana Sinagra evoluciona a la espera de ser dado de alta.

El 5 de noviembre tanto él como su esposa Nunzia Pennino recibían los resultados positivos del hisopado y lo compartían en sus redes sociales. “Hoy llegaron los resultados del hisopado que hicimos yo y @rebelle_heart!! Lamentablemente dimos positivos al Covid-19, somos asintomáticos y ojalá termine todo rápido! Cuidense por favor!”, comunicó Junior días atrás en su cuenta de Instagram al confirmarse que era positivo en coronavirus.

Aunque los primeros días ninguno de los dos presentó síntomas fuertes más que la pérdida del gusto el hijo del DT de Gimnasia levantó mucha fiebre, tos y fue ingresado al hospital con problemas para respirar. Los médicos lograron estabilizarlo y bajarle la fiebre, el reciente papá de Nicole deberá permanecer unos días más por precaución.

La salud de Diego Maradona

Tras la exitosa operación el astro de 60 años recibió el alta clínica y permanece en rehabilitación en una casa en el Tigre. Hace una semana, la noticia sobre su salud recorría el mundo entero y miles de personas le enviaban mensajes de apoyo a través de las redes sociales, entre ellas, su hijo Diego Maradona Junior. “Sos fuerte, el más fuerte, y estoy seguro de que todo saldrá bien”, escribió el hijo del Diez en Instagram quien fue el primero de la familia en compartir un mensaje tras la noticia de la intervención.

https://www.instagram.com/p/BrykiPdhjVf/?utm_source=ig_embed

El exparticipante del Bailando por un Sueño también publicaba en su cuenta un video con su papá, junto a unas emotivas palabras por su cumpleaños: “Querido papá, hoy es tu cumpleaños número 60 y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a vos divirtiéndome y olvidando este mal momento al menos por unas horas…. pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado”. Y agregaba: “Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntan si te perdoné. ¿Cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más, ¿y sabés por qué? Porque cada chico tiene su propio superhéroe, ¡y vos siempre fuiste el mío! Te quiero, papá”.