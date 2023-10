Diego Brancatelli fue lapidario con Martín Insaurralde y defendió a Axel Kicillof: «Es el fin de la política para este muchacho»

Ya pasaron cuatro días desde que Sofía Clérici blanqueó su romance con Martín Insaurralde, tras las fotos y videos que se viralizaron en el yate mientras se encontraban por Marbella. Esto generó polémica en el mundo de la política, por lo que Diego Brancatelli salió a criticarlo y después defendió a Axel Kicillof.

En diálogo con Bien de Mañana (El Trece), el periodista de Argenzuela (C5N) opinó sobre la expareja de Jésica Cirio, y arremetió: «Horrible. Se perjudica, primero, a todos los argentinos; después perjudica a este Gobierno. Lo perjudicó al Gobierno de la provincia y al Gobierno nacional a un día del debate. Un escándalo. Un escándalo que merece ser investigado, que repudiamos».

«Eso no es lo que nosotros queremos; no queremos a los Insaurraldes de la vida metidos en la política, ni siquiera en la política, en la vida», agregó. Y reclamó que «realmente sea investigado».

Luego, salió a defender a Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Massa, el candidato presidencial por Unión por la Patria. «Axel no es eso, Sergio no es eso, yo que adhiero a este modelo y me encanta, no avalamos ningún tipo de conductas como estas de ostentación y de vida de multimillonario, rico, en un yate, una locura. Es el fin de la política para este muchacho».

Qué dijo Axel Kicillof sobre Martín Insaurralde

Horas después del escándalo, Axel hizo un descargo en su cuenta de Twitter (X) y expresó, en otras palabras, que «aceptó la renuncia de Martín sin trabas».

«Luego de interiorizarme sobre la situación decidí aceptar, de forma inmediata, la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes», comenzó diciendo.

Por otra parte, aseguró que tampoco quiere que siga a cargo de la candidatura en Lomas de Zamora: «Asimismo, he decidido también enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios».

«No se trata de hacer ‘marketing de la honestidad’, en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás. No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión», sentenció Axel Kicillof.

