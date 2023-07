Después del triunfo ante Unión, Lucas Pusineri renunció en Atlético Tucumán

El DT le comunió su decisión a la dirigencia en el vestuario. Lucas Pusineri es el 17° entrenador que deja su cargo en esta temporada de la Liga Profesional.

Lucas Pusineri comunicó anoche su renuncia como entrenador de Atlético Tucumán después de la victoria sobre Unión de Santa Fe, de local, por la 22da. fecha de la Liga Profesional. «Es una decisión tomada, a mi entender, con tranquilidad, viendo el futuro», argumentó en conferencia de prensa. «Es difícil cada partido poder rendir no sabiendo si nos íbamos o nos quedábamos», expresó Pusineri. Y luego agregó: «Hemos logrado estar más de un año, poder ganar mucho más de lo que perdimos. Hemos hecho ilusionar al pueblo Decano. Hemos vendido tres futbolistas a ligas competitivas y nos ganamos el respeto por parte de todos», resumió sobre su paso por el club tucumano. En sus redes sociales, el Decano informó que el alejamiento de Pusineri se produjo «de común acuerdo» con la dirigencia». Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, dio su versión sobre la salida del DT: “Me llamó al vestuario. Nos acercamos con los directivos y nos comunicó que renunciaba, que se iba. Aparentemente, por lo que entendí, muchas presiones por los resultados que no podía conseguir».

“Le agradecí su hombría, su capacidad. Es una decisión que tomó él. No somos quién para torcer esa decisión. No me la esperaba. Ahora, deberemos ponernos a trabajar para ver quién va a ser el técnico interino y definir quién va a conducir este grupo”, agregó.

Pusineri dirigió 57 partidos con un saldo de 19 victorias, 22 empates y 16 derrotas. Sin embargo, la irregular campaña en la actual Liga Profesional de Fútbol (LFP) desgastó el ciclo. El equipo se ubica 21ro. con 24 puntos (5-9-8) y el promedio para el descenso se deterioró. El exentrenador de Independiente es el decimoséptimo entrenador que deja su cargo durante el transcurso del actual torneo argentino. Javier Sanguinetti, Carlos Tevez y la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi son nombres que ya circulan como posibles reemplazantes. River rescató un valioso punto ante Atlético Tucumán

