Desde Olivos: Así trabajan Nación, Provincia y Ciudad tras el pico de coronavirus en el AMBA

El aumento de contagios dados a conocer en la semana que termina más la mayor circulación puso el foco sobre la decisión que Rodríguez Larreta tomó en una nueva semana de cuarentena.

La foto del viernes en Olivos entre Alberto Fernández y el Jefe porteño trajo calma en un momento que parecía resquebrajarse la unidad política por la pandemia.

“No hubo ningún llamado de atención de Alberto a Horacio. El diálogo está abierto y hay consensos. Alberto quería que usen los nuevos test hechos por el Conicet en la Ciudad y por eso los convocó. Se hizo un repaso de como venía la situación en Capital pero nada más”, le contaron de la mesa chica presidencial a m1.

Desde el territorio bonaerense y tras los planteos de algunos jefes comunales no quisieron polemizar: “nuestra postura es la que venimos sosteniendo; priorizamos la industria por sobre los comercios. Buscamos que los bonaerenses vayan a negocios de cercanía y que que no haya actividad recreativa.

Axel habla con Larreta constantemente como también los ministros de cada área”, narran a este portal desde las cercanías de Kicillof y agregaron “coincidieron en la preocupación por el movimiento que se había generado por la apertura comercial y por eso decidieron endurecer los controles en el transporte público que circulan en el área metropolitana”.

El viernes hubo un reunión en el Ministerio de Transporte que encabeza Mario Meoni y allí se decidió que sólo los trabajadores y trabajadoras esenciales utilicen trenes, colectivos y subte.

Por eso la tarjeta SUBE estará habilitada exclusivamente en esos casos aunque todavía no se implementará porque están desarrollando las herramientas necesarias en fin de adaptar la nueva modalidad. Además aumentarán las frecuencias para evitar amontonamientos. Todo esto con un refuerzo en los controles y operativos sorpresa.

Por su parte desde la Ciudad de Buenos Aires no quisieron refutar ninguna acusación porque consideran que hoy no es momento de “hacer política”. “Nosotros queremos trabajar en conjunto como lo venimos haciendo. No queremos generar ninguna polémica. Larreta y Kicillof tienen diálogo abierto. Horacio le comentó que el martes haremos una evaluación de como se dio esta nueva fase y qué impacto tuvo. Nosotros no tenemos fábricas como en la Provincia y ahí está la diferencia, nada más”, narraron voceros porteños a minutouno.com y continuaron: “es legitima la preocupación de los intendentes por su gente y su distrito, pero no nos vamos a subir a ningún ring, no es momento”.

Esto fue tras las palabras de, por ejemplo, Mayra Mendoza de Quilmes, Fernando Gray de Esteban Echeverría o Jorge Ferraresi de Avellaneda que marcaron como “irresponsable” a Rodríguez Larreta porque la apertura de comercios en Capital hace que los habitantes del conurbano tengan que movilizarse a la Ciudad para trabajar corriendo el riesgo de contagiarse y propagar el virus. Ahora todo parece haber vuelto a la tranquilidad tras la nueva foto en Olivos.

Según pudo reconstruir m1, Alberto Fernández llamó de improvisto al Jefe porteño para que vaya a la Quinta de Olivos junto a Diego Santilli. Es más, Rodríguez Larreta estaba en otra actividad. Una vez cara a cara, el Presidente se centralizó en ofrecerles los nuevos NEOKIT-COVID-19 creado por científicos argentinos que arrojan el resultado en menos de dos horas para que sean utilizados en Capital. “Estaba exultante” contaron.

El presidente Alberto Fernández presentó el NEOKIT-COVID-19 que se utilizará para diagnosticar casos de coronavirus en Argentina

Luego sí hablaron sobre como estaba la situación en la Ciudad y el comportamiento de la gente en las calles. Ante esto, desde el Gobierno Porteño confiaron que “Horacio le especificó al Presidente que hasta ahora no había mayores inconvenientes y que los vecinos venían actuando con responsabilidad. También le dejó en claro que esta semana evaluaremos con nuestros equipos cuatro ejes. Las salidas recreativas, el comercio, el uso del transporte público y la curva de contagios. En base a eso decidiremos que hacer en la nueva fase de la cuarentena. Le fuimos claros en que si hay algo que no anda bien volveremos atrás con las medidas”.

Con la llegada del lunes comenzarán siete días de reuniones y llamadas telefónicas constantes. Será una nueva semana de definiciones en la cuarentena Argentina.

