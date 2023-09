Desde el entorno del Papa aseguran que Francisco está convencido de viajar a la Argentina

«El Papa está convencido de que tiene que ir a la Argentina: va a ir», aseguró del Corral y añadió que «Francisco se dedicó a los países donde un Papa nunca había ido, en Argentina tuvieron que soportarlo varios años».

«El Papa lo ha dicho, no va a depender de quién sea el presidente de Argentina. El Papa no especula con quién es el presidente de turno a cada país que va. Fue a Mongolia donde prácticamente todos son musulmanes y hay solo 1500 católicos. El Papa no va por el Presidente, va por el pueblo argentino», agregó en diálogo con CNN Radio.

Hacia el final del reportaje, el actual director mundial de Scholas -quien es una figura de la confianza del Pontífice, sentenció: «Al Papa lo vi excelentemente bien de salud. En las reuniones de trabajo, el Papa anota con su birome chiquitita y se acuerda de todo».

El Papa condenó el burlarse de la apariencia de otro con una anécdota de su infancia

El papa Francisco condenó la práctica entre los jóvenes de burlarse de la apariencia del otro y reconoció que él mismo lo hizo cuando era niño en la Argentina, hace más de siete décadas.

Una mujer de la India le contó que, cuando era adolescente, se sentía avergonzada e inferior a sus compañeros de clase por su peso y su figura, y que había sufrido acoso escolar.

«Independientemente de que seas gordo, delgado, bajo o alto, lo importante es vivir en armonía, armonía en el corazón (…) cada hombre, cada mujer tiene su propia belleza y tenemos que aprender a reconocerla», expresó.

Antes de responder a la mujer, que también habló sobre las presiones en las redes sociales, le contó una historia personal. «Recuerdo a un amigo mío que estaba un poco gordo y nos burlábamos de él, me atrevería a decir que lo acosábamos, una vez le empujamos y se cayó», contó Francisco.

Pero enseguida contó el final de aquella anécdota: «Cuando llegué a casa, le informaron a mi padre y me llevó a casa del compañero de colegio para que me disculpara».

El rector de la Unne se reunió con el Papa Francisco