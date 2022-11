Desde 2023, Pedro R. Fernández se llamará oficialmente Mantilla

El clásico chamamé será el himno. También aprobaron la paridad de género en el Concejo Deliberante y el cupo laboral para hijos de ex combatientes.

La localidad Pedro R. Fernández se llamará “Mantilla” de forma oficial a partir del 1º de enero de 2023. Los convencionales constituyentes juraron ayer la primera Carta Orgánica de la Municipalidad y, entre otras cosas, establece paridad de género en el Concejo Deliberante y un cupo laboral para hijos de excombatientes de Malvinas. El intendente Juan Fernández sostuvo que esta será una oportunidad para explotar en términos turísticos.

Los convencionales constituyentes juraron ayer la nueva Carta Orgánica de la Municipalidad de Pedro R. Fernández, que desde el 1º de enero de 2023 se llamará simplemente “Mantilla”, en alusión a la antigua Estación Mantilla que posteriormente se convirtió en emblema del chamamé “Bajo el cielo de Mantilla”. La canción será oficializada también como himno de la localidad y el 28 de julio fue oficializado como fecha fundacional de la comuna.

El proceso para designar el nombre de la localidad, que actualmente se denomina Pedro R Fernández en alusión a un político correntino, fue a partir de la conformación de un grupo de convencionales constituyentes que desde febrero de este año trabajaron en la nueva carga orgánica. Fueron seleccionados en las elecciones de agosto del 2021 y la nueva Carta Orgánica entrará en funcionamiento desde el 1 de enero del 2023.

“Particularmente estoy a favor del cambio del nombre por el hecho de que toda la gente nos conoce más por Mantilla que por Pedro R. Fernández. Justamente todo se relaciona con el chamamé y creemos que por ese lado podemos aprovechar el nombre en términos turísticos”, comentó Juan Insaurralde, intendente de la localidad, a El Litoral. “Queremos difundir nuestra localidad y que se potencie. Por supuesto que hay posturas en contra y favor”, mencionó.

Según indicó el funcionario, la palabra de los vecinos y exhabitantes de la localidad fue elemental para esta decisión. “Tratamos de realizar una especie de sondeo, de encuestas a través de las redes, preguntando por boca a boca. Más allá de que somos una ciudad pequeña también escuchamos a los exhabitantes del pueblo que están afuera y les interesa la localidad. En base a eso se fue hablando”, explicó.

Insaurralde sostuvo que si bien la decisión de los convencionales ya fue aprobada y jurada, se deberá llevar el proyecto a la Legislatura de Corrientes para el cambio formal. “Estuve averiguando y es el siguiente paso que queda más allá de que eso esté en vigencia a partir del año que viene con la Carta Orgánica”, indicó.

La nueva Carta Orgánica

Además del cambio de nombre de forma oficial, la localidad también tendrá nuevas normativas desde el 1 de enero que deberán cumplirse por el Ejecutivo. Entre los ejes centrales se encuentra la bandera, reconoce museos, fiestas locales, fechas fundacionales y patrias.

También incorpora derechos como la paridad de género en el Concejo Deliberante y el Gabinete del Ejecutivo Municipal, cupo laboral para hijos e hijas de excombatientes de Malvinas. También fija un organismo de contralor y una auditoría financiera municipal.

En el artículo 13 del documento, se declara “héroes municipales a los vecinos excombatientes de Malvinas” y destacan que además de los reconocimientos públicos para resaltar su “actitud patriótica”, no deberán pagar impuestos municipales. También, como adelantaron, “uno de sus descendientes directos tendrá derecho a ingresar como empleado municipal, reuniendo las condiciones de idoneidad necesaria, en la forma y modo que establezca la Ordenanza respectiva”. Para ello deberá tener entre 18 y 35 años y tener hasta el secundario completo o en curso.

Algunos de los elementos a destacar son que en el artículo 7, se suma que la Municipalidad deberá “determinar un circuito religioso en sus calles para el desarrollo de procesiones y celebraciones permitiendo así una mejor organización municipal y eclesial”. Mientras que en 48 se agrega que “El Municipio implementará y aplicará un programa de exploración y apertura de nuevos mercados para la comercialización de productos generados por la Asociación de Pequeños Productores, Emprendedores Locales, Cooperativa Agrícola y de toda institución de producción de la localidad, cuyos modelos económicos fomenten la sustentabilidad y la agricultura orgánica”.

Por su parte, el diputado provincial y convencional, César “Tatin” Acevedo destacó innovaciones como la paridad de género en el Concejo Deliberante y el Gabinete del Ejecutivo Municipal, contemplados en el artículo 61. “Logramos un trabajo serio, responsable y consensuado, priorizando el bienestar de nuestro pueblo”, destacó. “Las diferencias políticas que podemos tener con mis pares, no impidió que logremos un trabajo serio, responsable y consensuado, priorizando siempre el bienestar de nuestro amado pueblo”, agregó. El funcionario agradeció a las instituciones y a las fuerzas de la comunidad “por sus valiosos aportes. Así como también a los ex combatientes de Malvinas, autoridades, ex funcionarios y emprendedores que acompañaron la creación de nuestra Carta Magna Municipal”.

Pedro R Fernández festejó sus 93 años con una nutrida agenda que incluyó convenios y promesas del Gobernador Valdés

COMPARTIR