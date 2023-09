Desconcierto en Juntos por el Cambio: Martín Tetaz llamó a votar a otro candidato

«Te voy a decir algo que no me conviene. Si no nos quieren votar a nosotros, no nos voten. Voten a quien quieran. Voten a Del Caño si quieren. Pero voten en contra de este Gobierno», señaló Tetaz en una entrevista televisiva, abriendo el juego a un llamado a apoyar a Javier Milei, aunque no quiso mencionarlo.

El diputado macrista sostuvo que «si la sociedad quiere parar la hiperinflación en la Argentina, tiene que ir masivamente a las urnas a votar en contra de este Gobierno, para que se termine esta historia», ya que consideró que «no hay otra salida».

Como Tetaz no quería nombrar al candidato libertario, la periodista le preguntó si estaba «dando la opción de que voten a Milei», ante lo que el legislador, sentenció: «Que voten al que quieran».