Denunció a su ex pareja por sufrir brutal golpiza

La mujer, oriunda de la localidad de Esquina, terminó la relación hace una semana con el atacante. La chica decidió salir con un amigo. Pero su ex pareja le pidió hablar antes. Sin embargo, la situación finalizó de malas maneras. Ella lo denunció por golpes.

La víctima, de quien se preserva su identidad, contó en sus redes sociales la dramática situación que le tocó vivir el fin de semana último.

«Me duele no sólo el cuerpo, también el corazón porque sólo vos sabes cuánto amor te di, y las miles de cosas que vivimos solo nosotros dos sabemos. No quise denunciarte y lo sabes, pero me vi al espejo ese día que me dejaste en casa y no pude creer que si tanto me amabas como decías hayas hecho eso», escribió la joven en sus redes sociales.

A la prensa, por su parte detalló lo vivido y señaló que el sábado último recibió un mensaje de quien fue su pareja para saber qué hacía a la noche a lo que la mujer respondió que tenía planeado salir con un amigo. Esa situación habría alterado al exnovio quien le dijo para verse un rato antes y charlar.

«Estaba tranquilo y subimos al auto. Ahí fue que comenzó a apretar mi brazo y me preguntaba por qué hacía las cosas apropósito. Llegamos a una plaza y estiró de mi cabello, me insultó y me decía que era una cualquiera. Ahí agarré su mano y le mordí porque me tiraba muy fuerte el pelo», relató la muchacha quien señaló que en todo momento no paró de llorar.

Pidió reiteradas veces al muchacho que la llevara a su casa. Sin embargo terminaron en una zona conocida como «el matadero municipal».

«Era cerca de las 2, estábamos en el medio de la oscuridad y seguía pegándome. Me amenazaba mientras me ahorcaba. Después me dejó de pegar y comenzó a pedirme perdón», dijo la mujer.

«Me sacó afuera del auto para que tome aire y al ver las marcas en mi brazo me dio su campera. Recién a las 4 y media me llevó a mi casa», contó.

El exnovio de la joven denunciante se encuentra en libertad y de acuerdo a sus dichos se desempeña en una escuela primaria como maestro.

Desde la fuerza policial se informó que iniciaron las actuaciones del caso y el hombre contaría con una perimetral.

La denuncia por violencia de género fue realizada ante autoridades de la Comisaría de la Mujer.

