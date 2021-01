Denuncian que «no existe la Fundación Mauricio Macri»

«Me puse a averiguar: no existe la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado», escribió Tailhade en su perfil de Twitter este martes por la tarde, horas después de que el ex Presidente anunciara su nueva iniciativa.

«Todo trucho, como toda la vida y obra de Mauricio Macri», agregó el legislador del Frente de Todos.

Mauricio Macri asumió la Presidencia en 2015 cuando ya estaba involucrado en el escándalo de los Panamá Papers y fue imputado cuando su nombre apareció en el directorio de Fleg Tranding Ltd., una compañía off shore que fue registrada en Bahamas por su padre, Franco Macri.

